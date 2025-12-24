Vijay Hazare 2025: वैभव सूर्यवंशी का विश्व रिकॉर्ड, दिग्गज एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ा, कारनामा करने वाले 58 साल में इकलौते

हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में नाकामी के बाद फैंस की आलोचना झेल रहे आतिशी और सनसनी युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार से शुरू हुए राष्ट्रीय वनडे विजय हजारे ट्ऱॉफी के पहले ही मैच में फिर से दिखाया कि वह क्यों वेरी-वेरी स्पेशल बल्लेबाज हैं. वैभव ने रांची में प्लेट ग्रुप के मैच में अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए सिर्फ 84 गेंदों पर 190 रन की पारी खेली. इसमें उन्होंने 15 छक्के और 16 चौके जड़े. वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों पर अपने लिस्ट ए करियर का पहला शतक भी बनाया. इसी के साथ ही वह लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए. वैभव ने यह कारनामा सिर्फ 14 साल और 272 दिनों की उम्र में किया. लेकिन इससे ऊपर वैभव ने लिस्ट 'ए' क्रिकेट के इतिहास में वह कारनामा कर डाला, जो पिछले 58 साल में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका. वहीं, बात यहीं ही खत्म नहीं होती. पारी 190 रन की तूफानी रही, तो इससे कुछ और भी यादगार कारनामे वैभव ने इतनी छोटी सी उम्र में कर डाले.

वैभव सूर्यवंशी आगे, एबी डिविलियर्स!

सूर्यवंशी लिस्ट 'ए' में भारत के सबसे दूसरा तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज तो बने ही, लेकिन इससे बड़ी बात यह रही कि वह लिस्ट "ए" क्रिकेट के इतिहास के करीब 58 साल में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. वैभव ने यह कारनामा सबसे कम उम्र में भी किया.इससे पहले यह कारनामा एबीडि विलियर्स के नाम पर था. एबीडि विलियर्स ने 64 गेंदों पर 150 रन की पारी खेली थी.एबी ने यह कारनामा साल 2015 के विश्व कप में विंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में किया था. वहीं वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ यह आकड़ा सिर्फ 54 गेंदों पर हासिल कर डाला.



...छोटे सूर्यवंशी के ये कारनामा भी ऐतिहासिक है!

वैभव की 190 रन की पारी में उन्होंने 154 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए. यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में चौकों और छ्क्कों से किसी एक पारी बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है.

लिस्ट ए में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने में भी नंबर-2

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 190 रनों की पारी में कुल मिलाकर 15 छक्के जड़े. और इससे उन्होंने लिस्ट ए के 58 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में भी दूसरे नंबर पर आ गए. जब बात लिस्ट ए में किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की आती है, तो यह रिकॉर्ड श्रीसंका के केआईसी अलासंका के नाम पर है. उन्होंने डांबुला में 6 जून, 2024 में कोलंबो बनाम जाफना के बीच खेले गए मैच में खेली नाबाद 206 रनों की पारी में 16 छक्के जड़े थे.

लिस्ट "ए" क्रिकेट या मैचों की परिभाषा

लिस्ट 'ए' क्रिकेट एक आधिकारिक श्रेणी है जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच शामिल होते हैं. इसके तहत 40 से 60 ओवर (अधिकतर 50 ओवर) खेलने की अनुमति होती है. टीम की एक पारी में ओवरों की संख्या चालीस से साठ तक होती है. आमतौर पर पचास ओवर होते हैं, साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी शामिल हैं जिनमें ऐसे देश भाग लेते हैं जिन्हें आधिकारिक ओडी दर्जा प्राप्त नहीं है. प्रथम श्रेणी और ट्वेंटी20 क्रिकेट के साथ, लिस्ट ए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट के तीन प्रमुख प्रारूपों में से एक है. नवंबर 2021 में, आईसीसी ने महिला क्रिकेट को पूर्वव्यापी रूप से लिस्ट ए का दर्जा दिया, जिससे यह पुरुष क्रिकेट के साथ शामिल हो गया.