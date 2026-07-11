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90s वालों की यादों में आज भी है दादी की वो अदरक वाली चाय, क्यों बारिश में भीगने के बाद दी जाती थी ये ड्रिंक

बारिश में भीगकर घर लौटते ही मां या दादी अदरक वाली चाय क्यों पिलाती थीं? जानिए इस घरेलू परंपरा के पीछे छिपी वजह, अदरक के गुण और इससे मिलने वाली संभावित राहत के बारे में.

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90s वालों की यादों में आज भी है दादी की वो अदरक वाली चाय, क्यों बारिश में भीगने के बाद दी जाती थी ये ड्रिंक
बारिश में भीगने के बाद क्यों मिलता था अदरक वाली चाय का कप? जानिए बचपन के इस देसी नुस्खे के पीछे की वजह
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बचपन में चाय बच्चों के लिए लगभग बैन ही होती थी. कितनी भी जिद कर लो, जवाब यही मिलता था, "अभी तुम्हारी चाय पीने की उम्र नहीं हुई." लेकिन बारिश का मौसम आते ही यह नियम कई घरों में टूट जाता था. अगर बच्चे भीगते हुए घर पहुंचते, कांप रहे होते या छींकें आने लगतीं, तो मां या दादी खुद रसोई में जाकर अदरक वाली गर्मागर्म चाय बना देती थीं. कई बार उसके साथ गरमा-गरम पकौड़े भी मिल जाते थे. उस वक्त यह सिर्फ प्यार और देखभाल का तरीका लगता था, लेकिन इसके पीछे एक सोच भी थी. आखिर बारिश में भीगने के बाद अदरक वाली चाय ही क्यों दी जाती थी और क्या इससे सच में कोई फायदा होता है?

अदरक में ऐसा क्या होता है?

अदरक में जिंजरॉल जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इनमें सूजन कम करने और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. यही वजह है कि गले में हल्की खराश, जकड़न या ठंड लगने पर अदरक वाली चाय कई लोगों को आराम महसूस करा सकती है. जब इसे गर्म चाय के रूप में पिया जाता है, तो शरीर को गर्माहट मिलती है और बारिश में भीगने के बाद होने वाली कंपकंपी या ठंड का एहसास भी कुछ कम हो सकता है.

बारिश में भीगने के बाद इसका फायदा क्या हो सकता है?

बारिश में भीगने के बाद शरीर का तापमान थोड़ा गिर सकता है. ऐसे में गर्म अदरक वाली चाय गले को आराम पहुंचाने, बंद नाक में कुछ राहत देने और शरीर को तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकती है. यही वजह थी कि पहले के समय में मां या दादी इसे बारिश के मौसम का सबसे आसान घरेलू नुस्खा मानती थीं. 

क्या इससे सर्दी-जुकाम रुक जाता है?

अदरक को इम्यूनिटी सपोर्ट करने वाली चीजों में भी गिना जाता है. अगर सिर्फ बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग गई हो या हल्की मौसमी सर्दी-जुकाम की शुरुआत हो रही हो, तो अदरक वाली चाय कुछ लोगों को राहत दे सकती है. लेकिन अगर सर्दी-जुकाम किसी वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से है, तो यह उसका इलाज नहीं है. ऐसे मामलों में यह केवल कुछ लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है.

शायद इसी सोच की वजह से बारिश में भीगकर घर लौटते ही मां या दादी सबसे पहले अदरक कूटती थीं और चूल्हे या गैस पर चाय चढ़ जाती थी. वह सिर्फ एक कप चाय नहीं होती थी, बल्कि अपनेपन, देखभाल और पीढ़ियों से चले आ रहे घरेलू अनुभव का हिस्सा होती थी. आज भी हल्की ठंड लगते ही बहुत से लोगों को सबसे पहले वही अदरक वाली चाय याद आती है.

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