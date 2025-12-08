Ubla Amla Khane Se Kya Hoga : आंवला, जिसे इंडियन गूज़बेरी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का एक अनमोल हिस्सा है. इसे गुणों का खजाना माना जाता है. हालाँकि लोग इसे कच्चा, जूस या मुरब्बा के रूप में खाते हैं, लेकिन उबला आंवला (Boiled Amla) खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है. उबालने से इसकी कसैलाहट (Tingling Sensation) थोड़ी कम हो जाती है, जिससे यह खाने में आसान हो जाता है, और इसके कई पोषक तत्व बने रहते हैं.
अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और प्राकृतिक तरीके से बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो उबला आंवला खाने के इन 10 अद्भुत फायदों को ज़रूर जानें-
उबला हुआ आंवला खाने के क्या फायदे हैं? | Ubla Amla Khane Se Kya Hoga
- विटामिन सी का सबसे बड़ा बूस्टर : आंवला विटामिन सी (Vitamin C) का भंडार है. यह संतरे से भी 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी देता है. उबले हुए आंवले में भी यह पोषक तत्व काफी मात्रा में बरकरार रहता है. विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बढ़ाता है, जिससे आप सर्दी, ज़ुकाम और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं.
- पाचन तंत्र को मज़बूत बनाए : उबला आंवला फाइबर (Fiber) का एक बेहतरीन स्रोत है. यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है. रोज़ सुबह इसे खाने से कब्ज़ (Constipation) और एसिडिटी की समस्या दूर होती है. यह आंतों की सफाई करता है और मल त्यागने की प्रक्रिया को आसान बनाता है.
- खून को साफ करे और एनीमिया दूर करे : आंवला शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) के निर्माण में मदद करता है और आयरन (Iron) के अवशोषण (Absorption) को बढ़ाता है. इसे उबालकर खाने से खून साफ होता है और हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर होता है. यह एनीमिया (खून की कमी) के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. Also Read: रोजाना 1 उबला आंवला खाने से क्या होगा, जानें उबले आंवला का पानी पीने के फायदे | Ubla Amla Khane Ke Fayde
- त्वचा को चमकदार और जवान रखे : आंवले में मौजूद उच्च एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी त्वचा के लिए चमत्कार करते हैं. ये त्वचा को फ्री रेडिकल्स (Free Radicals) से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे झुर्रियां, बारीक रेखाएं (Fine Lines) और दाग-धब्बे कम होते हैं. उबला आंवला खाने से त्वचा की रंगत साफ होती है और वह चमकदार बनती है.
- बालों के लिए वरदान : आंवला बालों के लिए सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है. उबला आंवला खाने से बाल मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना कम होता है और असमय सफेद होने की समस्या (Premature Graying) भी रुकती है. यह बालों की जड़ों को पोषण देता है. Also Read: सबसे तेजी से बाल बढ़ाने वाला तेल कौन सा है? | Sabse Tez Baal Badhane Wala Tel
- शुगर लेवल को कंट्रोल करे (मधुमेह में सहायक) : आंवला क्रोमियम (Chromium) का एक अच्छा स्रोत है. क्रोमियम इंसुलिन संवेदनशीलता (Insulin Sensitivity) को बढ़ाकर रक्त शर्करा (Blood Sugar) के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है. मधुमेह (Diabetes) के मरीज़ों के लिए उबला आंवला खाना या इसका पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है.
- आँखों की रोशनी बढ़ाए : उबला आंवला खाने से आँखों की सेहत सुधरती है. इसमें कैरोटीन (Carotene) होता है, जो आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है. यह मोतियाबिंद (Cataract) और आँखों के अन्य संक्रमणों से भी बचाता है.
- वज़न घटाने में मददगार : अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उबला आंवला आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए. इसमें फाइबर अधिक होता है और कैलोरी कम होती है. यह मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को बढ़ाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं. Also Read : किस विटामिन की कमी से झाइयां होती हैं? झाइयों का परमानेंट इलाज साबित हो सकते हैं डाइट में ये बदलाव
- दिल के स्वास्थ्य के लिए उत्तम : आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को कम करने में मदद करता है और रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को स्वस्थ रखता है. यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में सहायक है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है.
- शरीर की गर्मी को शांत करे : आयुर्वेद के अनुसार, आंवला शरीर में बढ़ी हुई गर्मी (पित्त दोष) को शांत करता है. गर्मी के मौसम में या पित्त की समस्या होने पर उबला आंवला खाने से ठंडक मिलती है और शरीर का संतुलन बना रहता है.
उबला आंवला कैसे खाएं?
आंवले को धोकर, पानी में तब तक उबालें जब तक वह थोड़ा नरम न हो जाए. फिर इसे ठंडा करके, बीज निकालकर ऐसे ही खा सकते हैं. स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा-सा काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं.
उबला आंवला केवल एक फल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण औषधि है जो आपकी सेहत और सुंदरता दोनों को बेहतर बनाने का काम करती है. इसे अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाकर आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
