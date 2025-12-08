Ubla Amla Khane Se Kya Hoga : आंवला, जिसे इंडियन गूज़बेरी भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद का एक अनमोल हिस्सा है. इसे गुणों का खजाना माना जाता है. हालाँकि लोग इसे कच्चा, जूस या मुरब्बा के रूप में खाते हैं, लेकिन उबला आंवला (Boiled Amla) खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है. उबालने से इसकी कसैलाहट (Tingling Sensation) थोड़ी कम हो जाती है, जिससे यह खाने में आसान हो जाता है, और इसके कई पोषक तत्व बने रहते हैं.

अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और प्राकृतिक तरीके से बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो उबला आंवला खाने के इन 10 अद्भुत फायदों को ज़रूर जानें-

उबला हुआ आंवला खाने के क्या फायदे हैं? | Ubla Amla Khane Se Kya Hoga

उबला आंवला कैसे खाएं?

आंवले को धोकर, पानी में तब तक उबालें जब तक वह थोड़ा नरम न हो जाए. फिर इसे ठंडा करके, बीज निकालकर ऐसे ही खा सकते हैं. स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा-सा काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं.

उबला आंवला केवल एक फल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण औषधि है जो आपकी सेहत और सुंदरता दोनों को बेहतर बनाने का काम करती है. इसे अपनी रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाकर आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)