नवरात्रि के दौरान वजन कम करने के लिए ऐसे करें डाइट प्लान

खास बातें जानते हैं नवरात्रि में डाइट कैसे करें?

वजन कम करने के लिए नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए?

नवरात्रि व्रत के दौरान वेट लॉस टिप्स

9 Days Navratri Diet Plan For Weight Loss: आश्विन माह में मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि शुरू (Shardiya Navratri 2023) हो चुका है. नौ दिन (9 Day of Navratri) चलने वाले इस व्रत में माता के अलग-अलग रूपों की पूजा होती है. अधिकतर लोग नवरात्रि के दौरान उपवास (Navratri Vrat) रखते हैं. इस समय भक्ति के साथ-साथ आप अपनी सेहत पर भी ध्यान दे सकते हैं. खासकर उपवास से बॉडी को डिटॉक्स करने और वजन कम (How to lose weight in 9 days Navratri?) करने में मदद मिल सकती है. इसके लिए बस सोच समझकर डाइट प्लान (Navratri diet plan) बनाने की जरूरत है. आइए जानते हैं नौ दिन का डाइट प्लान जिससे वेट कम करने में मिल सकती है मदद…