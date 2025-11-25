प्रदूषण के बीच फेफड़ों को मजबूत करने, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रोज रोज 7 कारगर एक्सरसाइज

How to Strengthen Lungs Naturally: आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल इतनी तेज और व्यस्त हो गई है कि हम सही तरीके से सांस लेना ही भूल जाते हैं. कई लोग पूरे दिन उथली यानी छोटी सांस लेते रहते हैं, जिससे फेफड़ों की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. खासकर सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने पर या एलर्जी के मौसम में फेफड़ों पर दबाव और बढ़ जाता है. ऐसे में अगर रोज सिर्फ 10–15 मिनट सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली जाए, तो फेफड़ों की क्षमता में बड़ा सुधार आ सकता है, ऑक्सीजन बेहतर तरीके से शरीर में पहुंचती है और सांस से जुड़ी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं.

अच्छी बात यह है कि ये सभी एक्सरसाइज आसान हैं, घर पर बैठकर की जा सकती हैं और किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं होती. आइए जानते हैं 7 ऐसी बेहतरीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपके फेफड़ों को मजबूत, एक्टिव और ज्यादा क्षमता वाले बना सकती हैं.

फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज | Breathing Exercises to Strengthen the Lungs

1. डीप ब्रीदिंग (Deep Breathing)

धीरे-धीरे नाक से लंबी सांस लें और मुंह से बाहर छोड़ें. यह फेफड़ों में ज्यादा हवा भरकर उनकी क्षमता बढ़ाती है. सिर्फ 5 मिनट यह करने से फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं.

2. डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग (Diaphragmatic Breathing)

जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं. इसमें पेट फूलाते हुए हवा अंदर ली जाती है और सिकोड़ते हुए बाहर छोड़ी जाती है. यह डायफ्राम को एक्टिव बनाती है और सांस लेने की दक्षता बढ़ाती है.

ये भी पढ़ें: अगर बच्चे को बताएंगे ये 5 बातें, तो सुबह देर से उठने वाला बच्चा रोज खुद झट से उठ जाएगा, हमेशा रहेगा स्वस्थ

3. बॉक्स ब्रीदिंग (Box Breathing)

4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड छोड़ें, 4 सेकंड रोकें. यह फेफड़ों को ज्यादा कंट्रोल और स्थिरता देना सिखाती है. तनाव कम करने में भी बेहद कारगर है.

4. परस्ड-लिप ब्रीदिंग (Pursed-Lip Breathing)

इसमें नाक से सांस लेकर धीरे-धीरे होंठों को गोल बनाकर हवा छोड़नी होती है. यह फेफड़ों में फंसी हवा को बाहर निकालती है और सांस फूलने से राहत देती है.

Photo Credit: ians

5. अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग (Anulom-Vilom)

एक नाक बंद करके दूसरी से सांस लेना और छोड़ना. यह फेफड़ों में ऑक्सीजन का संतुलन बढ़ाता है और श्वसन तंत्र को साफ करता है.

6. हफ-कफ ब्रीदिंग (Huff Cough Technique)

गहरी सांस लेकर हफ की आवाज के साथ बाहर छोड़ें. यह फेफड़ों में जमा कफ निकालने के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे फेफड़ों की क्षमता तुरंत बेहतर महसूस होती है.

ये भी पढ़ें: 7, 8 या 9 कितने घंटे स्क्रीन देखने से हो सकता है बड़ा नुकसान? करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट बताया बचने का तरीका

7. रिब-स्ट्रेच ब्रीदिंग (Rib Stretch Breathing)

सांस रोककर कुछ सेकंड तक छाती को फैलाए रखें. इससे रिब-कैज खुलता है और फेफड़ों को ज्यादा जगह मिलती है. यह एक्सरसाइज एथलीट्स भी करते हैं.

अगर आप रोजाना इन 7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सिर्फ 10–12 मिनट का समय दे देते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी फेफड़ों की क्षमता, सहनशीलता और ऑक्सीजन लेवल में शानदार सुधार दिखने लगता है. खासकर प्रदूषण के समय, स्मोक के संपर्क में आने पर या कमजोरी महसूस होने पर ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)