बच्चे के दिमाग को शार्प बनाने के लिए कराएं ये आसान एक्टिविटी, कंप्यूटर की तरह तेज दौड़ेगा बच्चे का दिमाग

How to develop fast kids brain growth | bachhe ka dimag kaise tez kare: आज के समय में हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का दिमाग शार्प हो और वो इंटेलिजेंट बने. पढ़ाई से लेकर खेल-कूद सब में आगे रहे. लेकिन आज की हमारी व्यस्त लाइफस्टाइल और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चे के न सिर्फ ब्रेन को कमजोर कर रहा बल्कि, उन्हें चिड़चिड़ा भी बना रहा है. अगर आप भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर और मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन ब्रेन एक्सरसाइज को करा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.
बच्चों को रोज कराएं ये 4 प्रैक्टिस- (These 4 practices best for children)
1. फिजिकल एक्टिविटी-
आप अपने बच्चे के दिमाग को शार्प बनाने के लिए और उन्हें मोबाइल से दूर रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराएं. भागने-दौड़ने वाले खेल जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या साइकलिंग से दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है. इससे बच्चे ज्यादा अलर्ट रहते हैं और उन्हें चीजें जल्दी याद होती हैं.
2. गेम्स -
घर पर बच्चों को लूडो, कैरम या शतरंज जैसे गेम्स खिलाएं. इससे उनके दिमाग को शार्प बनाने में मदद मिल सकती है.
3. पहेलियां-
अगर आप भी अपने बच्चे के दिमाग को तेज करना चाहते हैं, तो उन्हें पहेली दें. इसे वो सुलझाने में अपना दिमाग लगाएंगे, जिसके उसके ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन मजबूत होता है और याददाश्त बढ़ती है.
4. कहानी पढ़ना -
बच्चे को बोल-बोल कर पढ़ने के लिए कहें. क्योंकि जब बच्चा जोर से पढ़ता है, तो वह शब्दों को सुनता भी है. इससे उसकी भाषा सुधरती है और फोकस करने की पावर बढ़ती है.
