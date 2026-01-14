पेट की गंदगी और मोटापे से हैं परेशान? रोज सुबह शुरू करें 'उषापान', 15 दिनों में दिखने लगेगा असर!

Ushapan benefits : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जिम जाते हैं, महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं और न जाने क्या-क्या डाइट फॉलो करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में एक ऐसा जादुई तरीका बताया गया है जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता? इसे कहते हैं उषापान. आयुष मंत्रालय भी मानता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो आपका पूरा शरीर और मन दिनभर ऊर्जा से भरा रहता है. आइए जानते हैं क्या है उषापान और यह कैसे आपकी सेहत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- क्या आप भी पीते हैं जरूरत से ज्यादा पानी? हो जाइए अलर्ट! ये अंग हो सकते हैं खराब

आखिर क्या है ये 'उषापान'?

उषापान आयुर्वेद की पुरानी परंपरा है, जिसमें सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीना शामिल है. यह छोटा-सा कदम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर से गंदगी निकालता है और पूरे दिन स्वस्थ महसूस कराता है. उषापान का मतलब है सुबह-सुबह पानी पीना. यह रोजमर्रा की बहुत आसान आदत है, जिसे कोई भी अपना सकता है.

कैसे करें शुरुआत?

आयुर्वेद के अनुसार, जागने के बाद सबसे पहले हाथ-पैर अच्छे से धो लें. फिर एक गिलास गुनगुना या सामान्य तापमान का पानी पिएं. सबसे अच्छा तो यह है कि पानी को रातभर तांबे के लोटे या मिट्टी के घड़े में रखा जाए. तांबे का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया से बचाव करता है और शरीर में जरूरी खनिज देता है.

उषापान के 3 बेमिसाल फायदे

यह प्रैक्टिस कई तरह से सेहत सुधारती है. सबसे पहले यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है. सुबह खाली पेट पानी पीने से आंतों को उत्तेजना मिलती है, जिससे मल और पेशाब आसानी से निकल जाता है. इससे कब्ज, गैस, अपच जैसी आम समस्याएं दूर रहती हैं. साथ ही शरीर डिटॉक्स होता है, यानी रातभर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे त्वचा साफ रहती है, शरीर हल्का महसूस होता है और ऊर्जा बनी रहती है. उषापान पाचन तंत्र से जुड़ी कई बीमारियों को रोकने में मदद कर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलती है. नियमित रूप से यह आदत अपनाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और व्यक्ति बीमारियों से दूर रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)