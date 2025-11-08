क्या शराब की भी होती है एक्सपायरी? जानिए ढक्कन खुलने के कितने दिन बाद तक कर सकते हैं इसका सेवन

Does Alcohal Expire: हर चीज की एक एक्सपायरी होती है. लेकिन कुछ चीजों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो कभी एक्सपायर नहीं होती है और समय के साथ उनका स्वाद बढ़ता जाता है. आज हम बात करेंगे शराब की, ऐसा कहा जाता है कि शराब जितनी पुरानी होती है उसका स्वाद उतना ही अच्छा होता जाता है. आज भी कई जगह पर जितनी पुरानी एल्कोहल होती है उसका प्राइज उतना ही ज्यादा होता है. लेकिन ऐसे में एक सवाल जो मन में उठता है वो ये है कि क्या शराब कभी खराब नहीं होती है? क्या इसमें एक्सपायरी डेट जैसी भी कोई चीज होती है?

आपको बता दें कि स्प्रिट कैटेगरी की शराब वोदका, व्हिस्की, टकीला और रम एक्सपायर नहीं होतीं. अगर इन बोतलों को सही तरीके से बंद करके स्टोर किया जाए तो सालों बाद भी बिना किसी नुकसान के इनका सेवन किया जा सकता है. लेकिन वहीं बात करें वाइन और बीयर की तो ये एक्सपायर हो सकती हैं. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह.

क्यों एक्सपायर होती हैं वाइन और बीयर?

वाइन और बीयर की एक्सपायरी उनमें पाई जाने वाली अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करती है. इन शराबों में अल्कोहल काफी कम मात्रा में पाया जाता है. यही वजह है कि ये जल्दी खराब हो जाती हैं. वहीं जिन, वोडका और व्हिस्की में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए ये खराब नहीं होती हैं.

ढक्कन खोलने के बाद कितने दिन तक चलती है शराब?

आपको बता दें कि ढक्कन खोलने के बाद वाइन और बीयर जल्दी खराब हो सकते हैं. लेकिन वहीं बात करें वोडका, व्हिस्की, रम, जिम की तो ये खुलने के बाद जल्दी खराब नहीं होती हैं. हालांकि इनके स्वाद में थोड़ा बदलाव आ जाता है वो भी इसलिए की खाली बोतल में हवा भर जाती है जो आक्सीडाइज होकर इसके स्वाद को बदल देती है. अगर आपने बोतल खोल दी है तो 1 साल के भीतर इसका सेवन कर लेना चाहिए.

