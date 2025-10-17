बिजली की रफ्तार से बढ़ेगा विटामिन बी12, बस इन चीजों को करें डाइट में शामिल

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन बी12 हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. इसकी कमी से एनीमिया की समस्या, नजर का धुंधला पड़ना, पाचन की समस्या हो सकती हैं. अगर आप भी विटामिन बी12 की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको दवाओं की नहीं बस अपनी डाइट में कुछ बदलाव की जरूरत है. जी हां आपने सही सुना. अगर आप अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीजों को शामिल करते हैं तो इससे न सिर्फ विटामिन बी12 बल्कि शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं किन चीजों को करें डाइट में शामिल.

विटामिन बी12 के लिए क्या खाएं- (Vitamin B12 Ke Liye Kya Khaye)

1. पिस्ता-

पिस्ता विटामिन बी12 का अच्छा सोर्स है, ये शरीर में ऊर्जा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है.

कैसे करें शामिल- पिस्ता को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं इसे लड्डू बना सकते हैं, इसे नाश्ते में खा सकते हैं.

2. खजूर-

अगर आप रोजाना खजूर का सेवन करते हैं तो विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

कैसे करें शामिल- खजूर को आप दूध के साथ ले सकते हैं, इसके लड्डू बना सकते हैं.

3. अंजीर-

अंजीर में फाइबर, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सिडेंट्स के साथ-साथ विटामिन बी12 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कैसे करें शामिल- इसे आप भिगोकर, सूखा या दूध के साथ कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

4. दही-

दही को डाइट में शामिल कर विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

कैसे करें शामिल- दही को आप सादा खा सकते हैं, इसका रायता या लस्सी बना कर भी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

5. अंडा-

अंडे को प्रोटीन के अलावा विटामिन बी12 का भी अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप अंडे खाते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें शामिल-

अंडे को उबालकर खा सकते हैं, इसका ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं.

