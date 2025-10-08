1 महीने लगातार ग्रीन टी पीने का क्या होता है सेहत पर असर, जानने के बाद आप भी पीना कर देंगे शुरू...

Green tea benefits : सुबह की शुरूआत चाय की चुस्कियों के साथ होती है तो पूरा दिन आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं. चाय की एक-एक घूंट आपको पूरा दिन के लिए रेडी करती है. वहीं, अगर आप दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी पीते हैं तो ये न सिर्फ आपको एक्टिव रखती है बल्कि सेहत को बड़े फायदे भी पहुंचाती है. आइए जानते हैं अगर आपने 1 महीने लगातार ग्रीन टी पी ली तो सेहत पर क्या असर होगा...

ये तो सब जानते हैं कि ग्रीन टी वजन घटाने में मदद करती है. इसमें खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिन्हें कैटेचिन (Catechins) कहते हैं. ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है. अगर आप एक्सरसाइज और सही डाइट के साथ ग्रीन टी लेते हैं, तो एक महीने में आपको फर्क साफ दिखेगा.

दिल को रखे फिट

आजकल दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन ग्रीन टी आपके दिल को हेल्दी रखने में भी सहायक है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करती है.

क्या आपको अक्सर काम करते हुए थकान या सुस्ती महसूस होती है? ग्रीन टी में कैफीन होता है, लेकिन कॉफी के मुकाबले कम. यह कैफीन आपको अलर्ट रखता है और दिमाग को तेज चलाने में मदद करता है. इसमें L-Theanine नाम का एक अमीनो एसिड भी होता है, जो तनाव को कम करके आपको रिलैक्स महसूस कराता है.

ग्रीन टी आपकी स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो स्किन को डैमेज करते हैं. इससे मुंहासे, झुर्रियां और एजिंग के लक्षण कम होते हैं, और आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है.

मौसम बदलने के साथ अगर आप भी बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो ग्रीन टी आपके लिए ही है. यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन्स से लड़ने के लिए तैयार रहता है.

रोजाना 2-3 कप ग्रीन टी पीना फायदेमंद होता है. इसे खाना खाने के 1-2 घंटे बाद पिएं ताकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत न हो. इसे बिना चीनी या दूध के ही पिएं तो सबसे अच्छा है. कुछ लोग नींबू या शहद मिलाकर भी पीते हैं, जो इसके फायदे और बढ़ा देता है.

