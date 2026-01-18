कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

हरियाणा के मेवात से निकल रहे कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. हादसे में कुल पांच भारी वाहन आपस में टकरा गए, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.

ट्रेलर के ड्राइवर और खलासी की मौत

हादसा थाना मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सबरस और गुड के पास सुबह करीब 8:30 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर चल रहे दो ट्रेलरों ने अचानक ब्रेक लगा दिए. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर और दो अन्य ट्रक उनसे जा टकराए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खनन सामग्री से लदा एक ट्रक पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद दोनों ट्रेलरों में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते केबिन तक फैल गई. ट्रेलर के अंदर मौजूद चालक और खलासी आग की चपेट में आ गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका. दोनों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास खड़े लोग भी सहम गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाइड्रा और क्रेन काफी देर से मौके पर पहुंचीं, जिससे जाम और स्थिति और गंभीर हो गई. टोल प्रबंधन की ओर से भी यातायात सुचारु करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए.

अचानक ब्रेक लगाने वाले दोनों ट्रेलर ड्राइवर फरार

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद अचानक ब्रेक लगाने वाले दोनों ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है. मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक लगाना, ओवरलोडिंग और लेन अनुशासन की कमी मानी जा रही है. पुलिस ने वाहन चालकों से सतर्कता और सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है.

