विज्ञापन
विशेष लिंक

औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 7 घायल

औरंगाबाद के एनएच-19 पर शादी समारोह से लौट रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, 3 की मौत, 7 घायल
औरंगाबाद:

बिहार के औरंगाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तीन लोगों की मौत और सात लोग गंभीर रूप से घायल है. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एनएच -19 पर देव मोड़ स्थित एक पेट्रोल पंप के पास हुई. जानकारी के अनुसार सभी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से शादी समारोह में शामिल होकर धनबाद लौट रहे थे. गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे. वाहन जैसे ही देव मोड़ के पास पहुंचा, सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई.

तीन लोगों की मौत 7 घायल

जानकारी के अनुसार, इस भयानक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मृतकों में नारायण गुप्ता और विकास कुमार चौहान की पहचान हो चुकी है.वही, एक अन्य मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. घायलों में चालक दीनबंधु प्रसाद, मृतक तेज नारायण गुप्ता की पत्नी निशा देवी, फुलवंती देवी, अमित कुमार, दिलीप कुमार, राजेश कुमार और शिव शंकर कुमार शामिल हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

शादी में जा रहा था परिवार

सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल औरंगाबाद में चल रहा है. बताया जाता है कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अपने रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने गए थे. ये सभी लोग झारखंड के रहने वाले हैं.

25 फरवरी को विवाह संपन्न होने के बाद 26 फरवरी को धनबाद लौटने के दौरान यह हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई.

(इनपुट- आदित्य कुमार)

यह भी पढ़ें: बिहार में बगैर आयुष्मान कार्ड बने हो रहा पेमेंट... CAG रिपोर्ट पर आज विधानसभा हो सकती है गरम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Aurangabad News, Road Accident, Bihar Road Accident
Get App for Better Experience
Install Now