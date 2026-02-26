तेज रफ्तार ट्रैक्टर से जा टकराई बाइक, बाइक सवार के ऊपर से निकल गया ट्रैक्टर का टायर... CCTV में कैद हुआ हादसा

तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के डोंडापाडु गांव (चिंतलापालेम मंडल) में बुधवार को हुए सड़क हादसे का वीडियो CCTV में कैद हुआ है, जिसमें एक बाइक ट्रैक्टर से जा टकराई. हादसा 25 फरवरी को शाम 16:43 बजे हुआ.

कैसे हुआ हादसा?

ट्रैक्टर से टकराई बाइक, दो युवक घायल



तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के चिंतलपालेम मंडल स्थित डोंडापाडु गांव में एक सड़क हादसे में दो युवक घायल हो गए. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने बिना रफ्तार कम किए अचानक दाईं ओर मोड़… pic.twitter.com/2oZ9bzQrYo — NDTV India (@ndtvindia) February 26, 2026

CCTV फुटेज में दिखता है कि ट्रैक्टर चालक बिना स्पीड कम किए अचानक दाईं ओर मुड़ जाता है. उसी समय दो युवकों को ले जा रही एक बाइक तेज रफ्तार में उसी दिशा से आती हुई ट्रैक्टर से सीधे टकरा जाती है. बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे, जिससे टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाई मदद

हादसा होते ही स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और दोनों युवकों को तुरंत जग्गय्यापेट एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की लापरवाही, सड़क की स्थिति तथा बाइक की रफ्तार समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

