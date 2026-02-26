विज्ञापन
तेज रफ्तार ट्रैक्टर से जा टकराई बाइक, बाइक सवार के ऊपर से निकल गया ट्रैक्टर का टायर... CCTV में कैद हुआ हादसा

तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा हुआ है. हादसे में दो युवक तब घायल हो गए जब अचानक मुड़ते ट्रैक्टर से उनकी बिना हेलमेट चल रही बाइक टकरा गई. स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

तेज रफ्तार ट्रैक्टर से जा टकराई बाइक, बाइक सवार के ऊपर से निकल गया ट्रैक्टर का टायर... CCTV में कैद हुआ हादसा
  • तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के डोंडापाडु गांव में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर का हादसा CCTV में कैद हुआ.
  • ट्रैक्टर चालक बिना गति कम किए अचानक दाईं ओर मुड़ा, जिससे तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई.
  • बाइक पर सवार दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के डोंडापाडु गांव (चिंतलापालेम मंडल) में बुधवार को हुए सड़क हादसे का वीडियो CCTV में कैद हुआ है, जिसमें एक बाइक ट्रैक्टर से जा टकराई. हादसा 25 फरवरी को शाम 16:43 बजे हुआ. 

कैसे हुआ हादसा?

CCTV फुटेज में दिखता है कि ट्रैक्टर चालक बिना स्पीड कम किए अचानक दाईं ओर मुड़ जाता है. उसी समय दो युवकों को ले जा रही एक बाइक तेज रफ्तार में उसी दिशा से आती हुई ट्रैक्टर से सीधे टकरा जाती है. बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे, जिससे टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाई मदद

हादसा होते ही स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे और दोनों युवकों को तुरंत जग्गय्यापेट एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की लापरवाही, सड़क की स्थिति तथा बाइक की रफ्तार समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
 

