‘नरेंद्र भाई बचपन से थे दृढ़ निश्चयी’; पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडनगर के दोस्त का खास पत्र, कृष्ण-सुदामा बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके गृहनगर वडनगर से एक भावनात्मक संदेश सामने आया है. उनके बचपन के मित्र शामलदास मोदी ने पत्र लिखकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और दोनों की मित्रता की तुलना भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से की है. पत्र में उन्होंने नरेंद्र मोदी के बचपन के संघर्ष, दृढ़ इच्छाशक्ति और सेवा भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं गुणों ने उन्हें वैश्विक स्तर पर देश का गौरव बढ़ाने वाला नेता बनाया. साथ ही उन्होंने वडनगर के विकास के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की.

पीएम मोदी के बचपन के दोस्त शामलदास

बचपन की यादों को साझा किया

शामलदास मोदी ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बचपन में बिताए पलों को याद किया. उन्होंने लिखा कि नरेंद्र भाई बचपन से ही दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छाशक्ति वाले रहे हैं. सामान्य परिवार से निकलकर देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करने के पीछे उनका बचपन से ही रहा दृढ़ स्वभाव और सेवा भाव महत्वपूर्ण रहा है.

बचपन के मित्र के तौर पर शामलदास ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और कार्यशैली पर गर्व जताया. उन्होंने वडनगर के आराध्य देव भगवान हाटकेश्वर महादेव के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की.

शामलदास मोदी ने कामना की कि हाटकेश्वर महादेव प्रधानमंत्री को हमेशा स्वस्थ रखें और देशसेवा के कार्य में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वडनगर के विकास के लिए धन्यवाद भी दिया.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके दोस्त का भावुक पत्र

वडनगर को मिली नई पहचान

पत्र में उन्होंने वडनगर के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस धरती पर दोनों मित्रों ने बचपन बिताया और साथ खेलते हुए बड़े हुए, उसी वडनगर को आज पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई पहचान मिली है. उन्होंने इसे अपनी मातृभूमि के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की भावना से जोड़ते हुए आभार व्यक्त किया.

अपने मन की भावनाएं पत्र के माध्यम से व्यक्त करने के बाद अब शामलदास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. वर्षों बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री बने अपने बचपन के मित्र के प्रति उनकी आत्मीयता और मित्रता की यह भावना वडनगर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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