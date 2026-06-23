Video: रोनाल्डो का जादू, गोलकीपर को चमका देकर ऐसा दागा 'चमत्कारिक' पहला गोल, जश्न ऐसा कि दुनिया देखती रह गई

Cristiano Ronaldo Scores First Goal In FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में में आखिरकार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला गोल दागने में सफल रहे. मैच के छठे मिनट में ही रोनाल्डो ने गोल करके उन सभी आलचकों को करारा जबाव दिया जिन्होंने उन्हें थका हुआ मान लिया था. यही कारण था कि जब रोनाल्डो ने गोल किया तो जमकर जश्न मनाने लगे. जश्न के दौरान रोनाल्डो का जोश देखने लायक था. आक्रामकता भरा जोश मनाकर रोनाल्डो ने दिखा दिया कि उन्हें चूका हुआ मानना विरोधी टीम और कोच के लिए भारी भूल होगी.

देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस वर्ल्ड कप में पहला गोल

ऐसे मारा पहला गोल

कैंसलो के पास से रोनाल्डो ने एक जोरदार शॉट लगाया जो उज्बेकिस्तान के गोलकीपर को चकमा देते हुए पुर्तगाल के लिए पहला गोल बन गया. यह एक ऐसा गोल था जिसका इंतजार पूरा फुटबॉल जगत कर रहा था. रोनाल्डो ने शुरुआती मिनटों में ही उज्बेकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ गोल दागकर इतिहास रच दिया. छठे मिनट में रोनाल्डो ने मौके को पूरी तरह भुनाया और गोल दागा. रोनाल्डो का फीफा विश्व कप में यह नौवां गोल था. दरअसल, रोनाल्ड क्रॉस के लिए बिल्कुल सही जगह पर थे और जब उनके पास बॉल को हिट करने का मौका मिला तो फुटबॉल के इस मैजिशियन ने मौका नहीं गंवाया और शानदार तरीके से गोल पूरा करके तहलका मचा दिया.

मैच में लगाया दूसरा गोल, चमत्कारिक गोल से कम नहीं

इसके बाद रोनाल्डो ने मैच के 39वें मिनट में एक और गोल लागकर धमाका कर दिया. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच में यह दूसरा गोल है और सच कहें तो FIFA वर्ल्ड कप 2026 में उनकी ज़बरदस्त एंट्री हो गई है. ब्रूनो फर्नांडीस ने एक बेहतरीन 'थ्रू बॉल' दी और रोनाल्डो ने शानदार फिनिश के साथ गोल करने में कोई गलती नहीं की. दर्शक जोश से भरे हुए थे, इस गोल के साथ ही पुर्तगाल का स्कोर 3-0 हो गया था.

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