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मिया खलीफा ने स्पेन के एक गोल से कमाए 16 करोड़ रुपये, जानें क्या है पूरा गणित

एक्स एडल्ट-फिल्म स्टार और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मिया खलीफा सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने स्पेन बनाम अर्जेंटीना के फाइनल मैच से करीब 15.92 करोड़ रुपये की भारी रकम जीती है.

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मिया खलीफा ने स्पेन के एक गोल से कमाए 16 करोड़ रुपये, जानें क्या है पूरा गणित
मिया खलीफा ने स्पेन के एक गोल से कमाए 16 करोड़ रुपये
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बीते दिनों फीफा वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ है. यह मुकाबला स्पेन बनाम अर्जेंटीना के बीच थी. फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को मात दी और जीत हासिल की. लेकिन मैच के बाद एक्स एडल्ट-फिल्म स्टार और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मिया खलीफा सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने स्पेन बनाम अर्जेंटीना के फाइनल मैच से करीब 15.92 करोड़ रुपये की भारी रकम जीती है. मिया खलीफा लगातार फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन को सपोर्ट कर रही थीं. फुटबॉल स्टार लैमिन यमल के नाम वाली स्पेन की जर्सी पहने हुए, उन्होंने अपनी बेटिंग स्लिप का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने स्पेन पर 9.65 करोड़ रुपये (1 मिलियन डॉलर के बराबर) लगाए थे.

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मोटा प्रॉफिट

मिया खलीफा ने मजाक में कहा, 'भरोसा किया और बड़ी जीत हासिल की. अपने देश स्पेन पर बहुत गर्व है, जबकि मेरे शरीर में स्पेनिश खून की एक बूंद भी नहीं है.' उन्होंने स्पेन से कोई संबंध न होने के बावजूद पूरे टूर्नामेंट में टीम का समर्थन करने के बारे में यह बात कही. स्पेन की जीत से उन्हें कुल मिलाकर लगभग 15.92 करोड़ रुपये मिले. हालांकि, यह पूरी रकम मुनाफा नहीं थी, क्योंकि इसमें उनकी लगाई गई मूल रकम 9.65 करोड़ रुपये भी शामिल थी. डॉलर-से-रुपये के मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर, इस दांव से उन्हें अनुमानित तौर पर 6.27 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ.

वर्ल्ड कप के बारे में

फेरन टोरेस ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ एक्स्ट्रा-टाइम में विनिंग गोल करके स्पेन को दूसरा वर्ल्ड कप खिताब दिलाया. यह फाइनल काफी तनावपूर्ण रहा और इसमें एंजो फर्नांडीज को पाउ कुबारसी के खिलाफ खतरनाक फाउल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया. बार्सिलोना के फॉरवर्ड टोरेस ने 106वें मिनट में करीब से गोल करके यूरोपीय चैंपियन स्पेन की 1-0 से जीत पक्की कर दी. यह इस साल के वर्ल्ड कप में उनका पहला गोल था. अर्जेंटीना, जो 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने की कोशिश कर रहा था, स्पेन का मुकाबला नहीं कर सका. 

मिया खलीफा के बारे में 

मिया खलीफा एक लेबनानी-अमेरिकी मीडिया पर्सनैलिटी और एडल्ट-फिल्मों की पूर्व एक्ट्रेस हैं. उन्होंने 2014 में एडल्ट-एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन अगले ही साल इसे छोड़ दिया यानी उन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत कम समय तक काम किया. इतने कम समय में भी, खलीफ़ा इस इंडस्ट्री की सबसे जानी-मानी हस्तियों में से एक बन गईं. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी पहचान बनाई और खुद को एक ऑनलाइन क्रिएटर और कमेंटेटर के तौर पर स्थापित किया. मिया खलीफा अक्सर स्पोर्ट्स, फ़ैशन, एंटरटेनमेंट और पॉपुलर कल्चर के बारे में पोस्ट करती रहती हैं.

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