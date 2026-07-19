अगर वर्ल्ड कप जीती स्पेन तो 27 साल की उम्र में संन्यास लेगा यह सुपरस्टार

स्पेन के डिफेंडर मार्क कुकुरेला ने कहा है कि अगर 'ला रोजा' रविवार को होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फ़ाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हरा देती है, तो वह अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कह सकते हैं. उनका कहना है कि यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों जीतने के बाद उनके पास हासिल करने के लिए शायद ही कुछ बचेगा. 27 साल के कुकुरेला फ़ाइनल तक के शानदार सफ़र में स्पेन के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. लुइस डे ला फुएंते की टीम ने सात मैचों में सिर्फ़ एक गोल खाया और फ़ाइनल में जगह बनाई, जिसमें कुकुरेला हर मिनट खेले.

मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले फ़ाइनल से पहले कुकुरेला ने कहा कि फ़ुटबॉल का सबसे बड़ा इनाम जीतना उनके इंटरनेशनल सफ़र का सबसे अच्छा अंत होगा. कुकुरेला ने फ़्रांसीसी अख़बार 'एल'इक्विप' से कहा,"अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो मैं अगले दिन लुइस को फ़ोन करके कहूंगा कि अब मुझ पर भरोसा न करें, क्योंकि मैं नेशनल टीम से रिटायर हो रहा हूं. यूरोपियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप जीतने के बाद, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता."

कुकुरेला ने स्पेन के सफल UEFA यूरो 2024 कैंपेन में अहम भूमिका निभाई और नॉर्थ अमेरिका में भी वही फ़ॉर्म जारी रखा, जिससे 'ला रोजा' (स्पेनिश टीम) को टूर्नामेंट का सबसे मज़बूत डिफ़ेंस बनाने में मदद मिली. स्पेन ने वर्ल्ड कप की शुरुआत काबो वर्डे के ख़िलाफ़ बिना किसी गोल के ड्रॉ के साथ की, और फिर लगातार छह जीत हासिल कीं - जिसमें ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और फ़्रांस के ख़िलाफ़ नॉकआउट जीत शामिल हैं - और 2010 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जगह बनाई.

चेल्सी के फ़ुल-बैक ने एक और वादा भी किया कि अगर स्पेन अर्जेंटीना को हराकर ट्रॉफ़ी जीतता है, तो वह क्या करेंगे. उन्होंने कहा कि वह हेड कोच लुइस डे ला फ़ुएंटे को हमेशा याद रखने के लिए एक खास काम करेंगे, जिन्होंने स्पेन को दुनिया की टॉप टीमों में से एक बना दिया है. कुकुरेला ने कहा,"अगर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो मैं अपने बाइसेप पर स्पेन के मैनेजर लुइस डे ला फ़ुएंटे के चेहरे का एक छोटा सा टैटू बनवाऊंगा."

स्पेन अब अपना दूसरा खिताब जीतने की कोशिश करते हुए लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप का खिताब बचाने से रोकने की कोशिश करेगा. अगर वे सफल होते हैं, तो फ़ाइनल मैच स्पेन की जर्सी में कुकुरेला का आखिरी मैच हो सकता है, बशर्ते वह संन्यास लेने के अपने वादे पर कायम रहें.

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