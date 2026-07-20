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4 minutes ago

CJP Sansad March Live Updates: दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सोमवार को जंतर-मंतर से संसद तक 'चलो संसद' मार्च निकालने वाली है. यह मार्च सुबह 9 बजे से शुरू होगा. जिसके के लिए जंतर-मंतर पर सुबह से ही लोगों को जुटना शुरू हो गया है. हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि मार्च को लेकर किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में जंतर-मंतर के पास बैरिकेडिंग की गई हैं. यहां दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. बड़ी संख्या में पुलिसबल भी तैनात किया गया है. वहीं 22 दिनों से हड़ताल पर चल रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के सामने तीन शर्ते रखी हैं. 

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CJP Sansad March Live Updates: 

Jul 20, 2026 09:15 (IST)
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अब भूख हड़ताल तोड़ेंगे AISA के 3 छात्र

AISA के तीन छात्र भी अब भूख हड़ताल तोड़ेंगे. 23वें दिन वह हड़ताल खत्म करेंगे. बताया जा रहा है कि संयुक्त विपक्षी सांसदों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और शिक्षाविदों का एक प्रतिनिधिमंडल भूख हड़ताल करने वालों से अपील करने आया है कि वे भूख हड़ताल से संघर्ष का तरीका बदलें, इस वादे के साथ कि वे संसद सत्र के साथ-साथ सड़कों पर भी संघर्ष में हिस्सा लेंगे. मनोज झा, प्रकाश राज, शबाना आज़मी, प्रशांत भूषण, अमरा राम, राजा राम, योगेंद्र यादव का एक प्रतिनिधिमंडल इन छात्रों से मिला था.

Jul 20, 2026 09:04 (IST)
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पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एक्जिट बंद

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कोई मार्च नहीं होगा. मैक्सिमम रेंज केरल भवन तक है. इससे आगे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा. वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर जंतर मंतर के पास पटेल चौक मेट्रो स्टेशन का एक्जिट बंद कर दिया है. जहां किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है.

Jul 20, 2026 08:35 (IST)
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CJP Sansad March Live: जंतर-मंतर पर पुलिस और RAF की भारी तैनाती, देखें वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर जंतर-मंतर के पास पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स की भारी तैनाती की गई है. जंतर-मंतर से सामने आए थोड़ी देर पहले के इस वीडियो में आप पुलिस की तैनाती को समझ सकते हैं. 

Jul 20, 2026 08:31 (IST)
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CJP Sansad March Live: अभिजीत दीपके ने भरी हुंकार- संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने कहा, 'भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है. पिछले 10-12 सालों से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं. जंतर-मंतर पर एक महीने तक बैठकर आप लोगों ने लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया है. देश भर से लोग आ रहे हैं. जब मैं अमेरिका में था, तो लोग मुझसे कहते थे कि कोई भी सड़कों पर नहीं उतरेगा कि यह सिर्फ़ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा. आज जंतर-मंतर की ओर जाने वाली चारों सड़कों को देखिए; वे पूरी तरह से भरी हुई हैं... संसद जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता."

Jul 20, 2026 08:14 (IST)
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बिना अनुमति मार्च पर रोक: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 'चलो संसद' मार्च के लिए अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में अनधिकृत मार्च को संसद क्षेत्र की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाएगा. दरअसल, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है. ऐसे में यहां सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है. ऐसे में मार्च को लेकर जंतर-मंतर से लेकर संसद भवन तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. 

Jul 20, 2026 08:05 (IST)
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जंतर-मंतर पर चल रही हलचल

जंतर-मंतर सुबह से ही हलचल तेज हो गई है. यहां पुलिस ने तीन लेयर बैरिकेडिंग लगाई है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सुबह के वक्त तनातनी भी हुई थी. ऐसे में दिल्ली पुलिस फिलहाल अलर्ट पर है. कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है. यहां सुबह से ही लोगों का जुटना भी शुरू हो गया है. पुलिस का कहना है कि मार्च की अनुमति नहीं दी गई है.

Jul 20, 2026 07:55 (IST)
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सोनम वांगचुक ने रखी तीन शर्ते

सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म करने को लेकर तीन शर्तें सरकार के सामने रखी हैं. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले. मैं और CJP की लीडरशिप संसद तक पहुंचें और वहां अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता हमें भरोसा दिलाएं कि वे अब संसद में यह मुद्दा उठाएँगे. अगर मेरी सेहत या कोई और वजह इसकी इजाजत न दे, तो अलग-अलग पार्टियों के सांसद और नेता इस अस्पताल में आकर उपरोक्त आश्वासन दें.

Jul 20, 2026 07:51 (IST)
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जंतर-मंतर पर पुलिस अलर्ट

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर सोमवार सुबह से ही जंतर-मंतर पर गहमा गहमी बढ़ गई है. एक तरफ CJP पार्टी संसद मार्च पर अड़ी है. वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इ तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है. ऐसे में जंतर मंतर और संसद भवन के बीच आठ लेयर के बेरीकेड लगाए गए हैं. जहां दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है. इसके अलावा आरएएफ को भी तैनात किया गया है. इस वक्त जंतर मंतर पर करीब इस वक्त करीब दो हजार के करीब लोग होंगे.

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