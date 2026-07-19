39 साल की उम्र में, लियोनेल मेस्सी विश्व कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं. यदि वह फाइनल में गोल करते हैं तो वह विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे उम्रदराज गोल करने वाला खिलाड़ी भी बन जाएंगे.

वह काफू के रिकॉर्ड की बराबरी करने और तीन विश्व कप फाइनल खेलने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बनने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, अगर वह मैच शुरू करते हैं, तो मेस्सी तीन विश्व कप फाइनल शुरू करने वाले पहले खिलाड़ी बन जायेंगे. उनकी अन्य शुरुआत 2014 और 2022 में हुई.

अगर मेसी अर्जेंटीना को जीत दिलाते हैं, तो वह अपनी टीम की कप्तानी में दो विश्व कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

लियोनेल मेसी का एक गोल न केवल उन्हें विश्व कप फाइनल में सबसे उम्रदराज गोल करने वाला खिलाड़ी बना देगा, बल्कि वह दो विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले छठे खिलाड़ी भी बन जाएंगे. वह विशिष्ट सूची में ब्राजील के पेले और वावा, पश्चिम जर्मनी के पॉल ब्रेइटनर और फ्रांस के जिनेदिन जिदान और किलियन एमबीप्पे के साथ शामिल हो जाएंगे.

मेस्सी अपने पहले विश्व कप गोल्डन बूट का भी पीछा कर रहे हैं, और सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोरर चार्ट में आगे हैं. किलियन एम्बाप्पे को हराने और गोल्डन बूट हासिल करने के लिए मेस्सी को या तो तीन गोल या दो गोल और एक सहायता की आवश्यकता है.

39 वर्षीय खिलाड़ी को विश्व कप के सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोररों की सूची में एमबीप्पे की बराबरी करने के लिए एक गोल की जरूरत है, और सीधे बढ़त लेने के लिए दो गोल की जरूरत है.

जब किसी एक विश्व कप में अर्जेंटीना के किसी खिलाड़ी द्वारा नौ स्ट्राइक के साथ सर्वाधिक गोल करने की बात आती है तो मेसी का एक गोल भी उन्हें पूर्ण रूप से अग्रणी बना देगा. वर्तमान में, वह गुइलेर्मो स्टैबाइल के साथ आठ गोल के बराबर हैं, जिन्होंने 1930 में ऐसा किया था.

यदि मेसी एक फ्री-किक गोल करते हैं, तो वह विश्व कप के एक संस्करण में तीन फ्री-किक गोल करने वाले पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे.