विज्ञापन
विशेष लिंक
15 minutes ago

Argentina vs Spain LIVE Score, FIFA World Cup 2026 Final LIVE Updates: वो पल आ गया है, जिसका दुनिया भर को इंतजार है. फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला. अर्जेंटीना के सामने स्पेन. थोड़ी देर में मैच शुरू होगा. न्यू जर्सी में सभी की निगाहें लियोनेल मेस्सी और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना पर हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य 64 सालों में अपने विश्व कप खिताब की रक्षा करने वाली पहली टीम बनना और कुल मिलाकर अपना चौथा विश्व कप खिताब जीतना है. मेस्सी, जो विश्व कप फाइनल में सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं, कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड हासिल करने की कगार पर हैं. दूसरी ओर, स्पेन अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने की उम्मीद कर रहा है, और एक ही समय में पुरुष और महिला खिताब जीतने वाला पहला देश बन जाएगा. स्पेन के टीनेजर लामिन यमल का लक्ष्य पेले के बाद विश्व कप फाइनल में सबसे कम उम्र में गोल करने वाला खिलाड़ी बनना है.

Jul 19, 2026 23:46 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: बीच में रूकी क्लोजिंग सेरेमनी

सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रही है कि क्लोजिंग सेरेमनी बीच में रोक दी गई है. ऐसा क्यों हुआ है पता नहीं? लेकिन ऐसा हुआ जरूर है. 

Jul 19, 2026 23:40 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: पोस्ट मेलोन

पोस्ट मेलोन 'कंट्री स्टार' के लुक में नजर आए. आज उन्होंने 'डबल डेनिम' पहना है. काउबॉय हैट के साथ. अब वह परफॉर्म करेंगे.

Jul 19, 2026 23:34 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: अर्जेंटीना में तीन बदलाव

अर्जेंटीना में तीन बदलाव हुए हैं. अर्जेंटीना ने गिउलिआनो शिमोन, लिएंड्रो पेरेडेस और नहुएल मोलिना के स्थान पर रोड्रिगो डी पॉल, निको गोंजालेज और गोंजालो मोंटिएल को शामिल किया है.

अर्जेंटीना (4-1-3-2) ई मार्टिनेज; मोंटिएल, रोमेरो, लिसेंड्रो मार्टिनेज, टैग्लियाफिको; एंज़ो; डी पॉल, मैक एलिस्टर, गोंजालेज; मेस्सी, अल्वारेज़।

सब्स: मुसो, सेनेसी, मोलिना, बारको, लो सेल्सो, रूली, पलासिओस, पेरेडेस, अल्माडा, शिमोन, पाज़, ओटामेंडी, लोपेज़, लुटारो मार्टिनेज, मदीना

Jul 19, 2026 23:30 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup 2026 Final LIVE: अर्जेंटीना के फाइनल तक का सफर

अर्जेंटीना का FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल तक का सफ़र किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं रहा है. ग्रुप स्टेज आसानी से जीतने के बाद, अर्जेंटीना को हर नॉकआउट मैच में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. दो बार उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में जीत हासिल करनी पड़ी, और बाकी दो बार उन्हें एक या उससे ज़्यादा गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करनी पड़ी.

ग्रुप J, गेम 1: अल्जीरिया के ख़िलाफ़ 3-0 से जीत

ग्रुप J, गेम 2: ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ 2-0 से जीत

ग्रुप J, गेम 3: जॉर्डन के ख़िलाफ़ 3-1 से जीत

राउंड ऑफ़ 32: केप वर्डे के ख़िलाफ़ 3-2 से जीत (एक्स्ट्रा टाइम में)

राउंड ऑफ़ 16: मिस्र के ख़िलाफ़ 3-2 से जीत
क्वार्टर-फ़ाइनल: स्विट्ज़रलैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से जीत (एक्स्ट्रा टाइम में)
सेमी-फ़ाइनल: इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से जीत

Jul 19, 2026 23:29 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: स्पेन के फाइनल तक का सफर

कई लोगों के लिए स्पेन टूर्नामेंट से पहले ही पसंदीदा टीम थी और उन्होंने उस उम्मीद को सच कर दिखाया है. भले ही उनका अटैकिंग खेल अपने सबसे अच्छे स्तर पर न रहा हो, लेकिन डिफेंस के मामले में स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गोल खाया है. उन्होंने इस दौरान बिना गोल खाए लगातार सबसे ज़्यादा मिनट तक खेलने का रिकॉर्ड भी बनाया है.

ग्रुप H, पहला मैच: केप वर्डे के खिलाफ़ 0-0 से ड्रॉ

ग्रुप H, दूसरा मैच: सऊदी अरब के खिलाफ़ 4-0 से जीत

ग्रुप H, तीसरा मैच: उरुग्वे के खिलाफ़ 1-0 से जीत

राउंड ऑफ़ 32: ऑस्ट्रिया के खिलाफ़ 3-0 से जीत

राउंड ऑफ़ 16: पुर्तगाल के खिलाफ़ 1-0 से जीत
क्वार्टर-फ़ाइनल: बेल्जियम के खिलाफ़ 2-1 से जीत
सेमी-फ़ाइनल: फ़्रांस के खिलाफ़ 2-0 से जीत

Jul 19, 2026 23:26 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: मेलोन की परफॉर्मेंस

IShowSpeed ​​का परफॉर्मेंस समाप्त हो गई है. IShowSpeed ने वर्ल्ड कप के एंथम में से एक गाया. स्पीड ने पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हैं और उनके आस-पास कई डांसर हैं जिन्होंने चमकीले रंगों के कपड़े पहने हैं. और अब मेलोन का समय है.

Jul 19, 2026 23:22 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: स्पेन की शुरुआती इलेवन

स्पेन ने शुरुआती इलेवन घोषित कर दी है. यह वही शुरुआती XI है जिसने क्वार्टर-फ़ाइनल और सेमी-फ़ाइनल में खेला था, यानी स्टार मिडफ़ील्डर पेड्री बेंच पर ही रहेंगे. मिकेल ओयारज़ाबल के साथ लामिने यामल फ़्रंट लाइन में होंगे.

स्पेन (4-2-3-1) साइमन; पोरो, क्यूबारिस, लापोर्टे, कुकुरेला; रोड्री, रुइज़; यमल, ओल्मो, बेना; ओयारज़ाबल.
सब्स: राया, पुबिल, ग्रिमाल्डो, ई गार्सिया, लोरेंटे, मेरिनो, टोरेस, गेवी, पिनो, जे गार्सिया, विलियम्स, जुबिमेंडी, पेड्रि, मुनोज़, इग्लेसियस।

Jul 19, 2026 23:15 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: शुरू हुई क्लोजिंग सेरेमनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है. स्पीड पहले परफॉर्म कर रहे हैं.

Jul 19, 2026 23:14 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: फाइनल में मेस्सी के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड

39 साल की उम्र में, लियोनेल मेस्सी विश्व कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं. यदि वह फाइनल में गोल करते हैं तो वह विश्व कप फाइनल में अब तक का सबसे उम्रदराज गोल करने वाला खिलाड़ी भी बन जाएंगे. 

वह काफू के रिकॉर्ड की बराबरी करने और तीन विश्व कप फाइनल खेलने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बनने के लिए भी तैयार हैं. हालांकि, अगर वह मैच शुरू करते हैं, तो मेस्सी तीन विश्व कप फाइनल शुरू करने वाले पहले खिलाड़ी बन जायेंगे. उनकी अन्य शुरुआत 2014 और 2022 में हुई.

अगर मेसी अर्जेंटीना को जीत दिलाते हैं, तो वह अपनी टीम की कप्तानी में दो विश्व कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

लियोनेल मेसी का एक गोल न केवल उन्हें विश्व कप फाइनल में सबसे उम्रदराज गोल करने वाला खिलाड़ी बना देगा, बल्कि वह दो विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले छठे खिलाड़ी भी बन जाएंगे. वह विशिष्ट सूची में ब्राजील के पेले और वावा, पश्चिम जर्मनी के पॉल ब्रेइटनर और फ्रांस के जिनेदिन जिदान और किलियन एमबीप्पे के साथ शामिल हो जाएंगे.

मेस्सी अपने पहले विश्व कप गोल्डन बूट का भी पीछा कर रहे हैं, और सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोरर चार्ट में आगे हैं. किलियन एम्बाप्पे को हराने और गोल्डन बूट हासिल करने के लिए मेस्सी को या तो तीन गोल या दो गोल और एक सहायता की आवश्यकता है.

39 वर्षीय खिलाड़ी को विश्व कप के सर्वकालिक शीर्ष गोलस्कोररों की सूची में एमबीप्पे की बराबरी करने के लिए एक गोल की जरूरत है, और सीधे बढ़त लेने के लिए दो गोल की जरूरत है.

जब किसी एक विश्व कप में अर्जेंटीना के किसी खिलाड़ी द्वारा नौ स्ट्राइक के साथ सर्वाधिक गोल करने की बात आती है तो मेसी का एक गोल भी उन्हें पूर्ण रूप से अग्रणी बना देगा. वर्तमान में, वह गुइलेर्मो स्टैबाइल के साथ आठ गोल के बराबर हैं, जिन्होंने 1930 में ऐसा किया था.

यदि मेसी एक फ्री-किक गोल करते हैं, तो वह विश्व कप के एक संस्करण में तीन फ्री-किक गोल करने वाले पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे.

Jul 19, 2026 23:11 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: अर्जेंटीना के निशाने पर मेगा रिकॉर्ड

अर्जेंटीना लगातार दूसरा और चौथे साल में अपना तीसरा विश्व कप फाइनल खेल रहा है. अपने जादूगर लियोनेल मेस्सी की अगुवाई में अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व कप में टॉप पर हैं. अर्जेंटीन लगातार दूसरा ओर इतिहास का अपना चौथा वर्ल्ड कप पर नजरें गड़ाए बैठी है. 64 सालों में विश्व कप को डिफेंड करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश में है. लगातार चार बड़ी ट्रॉफियां जीतने वाली पहली टीम बनने की राह पर.

Jul 19, 2026 22:51 (IST)
Link Copied
Share

Argentina vs Spain LIVE: स्वागत है फाइनल में

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. थोड़ी ही देर में वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए अर्जेंटीना और स्पेन भिड़ेंगे. न्यू जर्सी में आज होने वाले मैच के लिए दुनिया भर की नजरें हैं. खिताबी मुकाबला रात में 12:30 बजे शुरु होगा और उससे पहले क्लोजिंग सेरेमनी होनी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Spain, Argentina, Football Live Score, 2026 FIFA World Cup, Football
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com