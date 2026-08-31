लियोनेल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास, इंस्टा पोस्ट में लिखा- ये फैसला बेहद मुश्किल

अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेस्सी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन से खिलाफ फाइनल मुकाबले में हारने के कुछ महीनों बाद ही मेसी ने कहा है कि अब "अलविदा कहने का सही समय" आ गया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर हाथ से लिखा एक बयान जारी कर मेसी ने यह ऐलान किया है. मेसी, जिन्होंने छह वर्ल्ड कप खेले, 2022 में कतर में टूर्नामेंट जीता और 2026 में अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया, 39 साल की उम्र में, लगभग दो दशकों तक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद, एक महान खिलाड़ी के तौर पर विदा ले रहे हैं.

अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान ने अपने इमोशनल नोट में लिखा,"फाइनल के बाद इतना समय बीतने और इस बारे में बहुत सोचने के बाद, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं नेशनल टीम से रिटायर हो रहा हूं. यह एक ऐसा फैसला था जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और अब भी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही सही समय है."

मेसी ने आगे लिखा,"मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया है, न सिर्फ़ इन कुछ सालों में जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी. मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ दिया, ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के ज़रिए आपको अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं."

"अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, और अलग-अलग अध्याय खत्म हो रहे हैं. यह एक ऐसा अध्याय है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है. मुझे नेशनल टीम का हिस्सा बने रहना पसंद है, पसंद था और हमेशा पसंद रहेगा. मैंने अपना सब कुछ दे दिया है, और अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है. साथ ही, कई बेहतरीन युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो यहां होने के हकदार हैं."

हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन मेसी इंटर मियामी के साथ अपना क्लब करियर जारी रखेंगे, जहां वे 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. अर्जेंटीना की नेशनल टीम से उनके जाने के साथ ही एक शानदार अध्याय का समापन हो गया है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी.

लियोनेल मेसी ने पिछले दो दशकों में मिले प्यार के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें मैदान पर लोगों का साथ याद आएगा, लेकिन अब वह भी उन फ़ैन्स में शामिल होंगे जो अच्छे और बुरे समय में नेशनल टीम का समर्थन करते हैं.

उन्होंने कहा, "हमेशा मेरे साथ रहने और इस खूबसूरत लेकिन मुश्किल सफ़र में मेरा साथ देने के लिए मेरे परिवार का शुक्रिया. उन सभी कोच, टीम के साथियों और डायरेक्टर का भी शुक्रिया जिनके साथ मुझे यह सफ़र तय करने का मौका मिला. मैं अपने साथ कभी न भूलने वाली यादें और पल लेकर जा रहा हूं."

"मैं शांति और गर्व के साथ जा रहा हूं, यह जानते हुए कि मैंने अपनी टीम के साथियों के साथ मिलकर आपको वे पल दिए जिनका हमने कभी सपना देखा था. आप सभी के साथ यह सब अनुभव करना अद्भुत था. मैं आप सभी से प्यार करता हूं."

आखिर में उन्होंने कहा,"मुझे अर्जेंटीना का नागरिक बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया. वामोस अर्जेंटीना." मैंने ये शब्द 21 जुलाई को, फ़ाइनल के दो दिन बाद लिखे थे. "आज, मेरे पिता के साथ जो हुआ, उसके बाद मुझे इस फ़ैसले पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा हो गया है."

अर्जेंटीना के कप्तान अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने 203 मैच खेले हैं और 124 गोल किए हैं. वह दक्षिण अमेरिकी फ़ुटबॉल इतिहास में भी सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं.

2022 में, कई बार मिली निराशाओं - खासकर 2014 फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप फ़ाइनल में जर्मनी से हार - के बाद, मेसी ने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की जीत का स्वाद चखा था. उन्होंने फ़ाइनल में किलियन एम्बाप्पे की अगुवाई वाली फ़्रांस की टीम को हराया था. यह उनके देश का 36 सालों में पहला और कुल मिलाकर तीसरा वर्ल्ड कप खिताब था.

इससे पहले, मेसी ने अर्जेंटीना के 28 साल के खिताब के सूखे को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 2021 में कोपा अमेरिका का खिताब जीता और फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2024 में लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया.

मेसी ने पहले 2016 में कोपा अमेरिका फ़ाइनल में चिली से हारने के बाद इंटरनेशनल फ़ुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अपना फ़ैसला बदल लिया और छह साल बाद कतर में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया. मेसी ने खिताबी मुकाबले में दो गोल किए और एक पेनल्टी भी बदली. रेगुलर समय में मैच 3-3 से ड्रॉ रहने के बाद उन्होंने अपनी टीम के लिए 4-2 से जीत हासिल की.

इस महान फ़ुटबॉलर ने 2006 से 2026 तक छह फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और 34 मैचों में 21 गोल किए. वह टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. फ़्रांस के एम्बाप्पे 22 गोल के साथ यह रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए हैं. इस साल के वर्ल्ड कप में मेसी ने आठ गोल किए और चार असिस्ट दिए, जिससे वह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गए.

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