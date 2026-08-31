Lionel Messi Retires : इलाज के लिए नहीं थे पैसे, पेपर नैपकिन पर हुआ पहला कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे फुटबॉल के बेताज बादशाह बने लियोनेल मेसी

Lionel Messi Retires : लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया है. मेसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने संन्यास की घोषणा की है. मेसी ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा- ‘वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से हार के दो दिन बाद उन्होंने यह फैसला लिया था. मेसी ने कहा कि यह फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल और दर्दनाक है. लियोनेल मेसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर भावुक संदेश में लिखा, "फाइनल के बाद बीते समय और काफी सोच-विचार के बाद, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि नेशनल टीम से रिटायर हो रहा हूं. यह एक ऐसा फैसला था, जिससे मुझे दुख हुआ और अब भी अंदर तक दुख होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब सही समय आ गया है. मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया—सिर्फ उन कुछ वर्षों में नहीं जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी; मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक दिया, ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के जरिए अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं."
अर्जेंटीना के रोजारियो में जन्मे लियोनेल आंद्रेस मेस्सी
24 जून, 1987 को अर्जेंटीना के रोजारियो में जन्मे लियोनेल आंद्रेस मेस्सी को वर्ल्ड फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. स्टील फैक्टरी के एक मैनेजर जॉर्ज मेस्सी के बेटे लियोनेल मेस्सी आज फुटबॉल के बेताज बादशाह हैं और सालाना करोड़ों डॉलर कमाते हैं. फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में वह सबसे ऊपर हैं. आज उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन एक समय ऐसा था, जब पिता जॉर्ज और मां सेलिया के पास अपने इस बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं थे. मेस्सी के परिवार में फुटबॉल रचा-बसा है. इन्हीं सबके के बीच लियो ने फुटबॉल की कला सीखी और चार साल की उम्र में रोजारियो के क्लब ग्रैंडोली में शामिल हुए. उनके पिता अपने काम से फुर्सत मिलने के बाद इस क्लब में कोचिंग दिया करते थे. जल्द ही मेस्सी ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया.
जब मेसी के इलाज के लिए परिवार के पास नहीं थे पैसे
यहां से निकलकर मेस्सी अपने पसंदीदा न्यूवेल्स ओल्ड ब्लाएज क्लब में शामिल हुए. उस समय उनकी उम्र छह साल थी. मेस्सी शानदार खेल रहे थे और एक बेहतरीन पेशेवर खिलाड़ी बनने की राह पर थे लेकिन 10 साल की उम्र में उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन डिफिसिएंसी का पता चला. इससे बच्चे का विकास रुक जाता है. पिता ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी थी, लेकिन उससे सिर्फ दो साल का इलाज हो सका. इलाज की कीमत 1000 डॉलर प्रति महीने थी जो उनके पिता के लिए बहुत अधिक थी. न्यूवेल्स ने योगदान देने का वादा किया लेकिन बाद में मुकर गया. मेस्सी ब्यूनस आयर्स के क्लब रिवर प्लेट के प्लेमेकर पाब्लो अइमार के फैन थे और इसे देखते हुए अइमार ने मेस्सी की मदद करनी चाही लेकिन देश की आर्थिक हालत खस्ता होने के कारण वे भी अधिक समय तक मेस्सी की मदद नहीं कर सके.
मेस्सी की मां का ताल्लुक स्पेन के काटालोनिया से था, वहां उनके रिश्तेदार रहते थे. सितम्बर 2000 में एक रिश्तेदार ने मेस्सीके बार्सिलोना आने और ट्रायल देने का इंतजाम किया. एफसी बार्सिलोना ने मेस्सी के रिश्तेदारों से वादा किया था कि अगर बच्चा वाकई प्रतिभाशाली है तो वह उसका इलाज कराने के लिए तैयार हैं. मेस्सी के परिवार के लिए यह बड़ा अवसर था. मेस्सी स्पेन आए. एफसी बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के डायरेक्टर चार्ली रेक्सा मेस्सी की प्रतिभा के इतने कायल हुए कि वह तुरंत मेस्सी के साथ करार करना चाहते थे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपत्ति थी. उस समय यूरोपीयन क्लबों में इतनी कम उम्र में किसी विदेशी खिलाड़ी के साथ करार का चलन नहीं था.
पेपर नैपकिन पर हुए पहला करार
मेस्सी के लिए रास्ता बंद होता दिखा. 14 दिसम्बर, 2000 को मेस्सी के पिता ने एफसी बार्सिलोना से कहा कि वह अपना वादा पूरा करे नहीं तो वह कोई और रास्ता देखेंगे. रेक्सा, मेस्सी से दोबारा मिले और बिना किसी हिचक के मेस्सी के साथ करार की घोषणा की चूंकि रेक्सा के पास उस समय करारनामा लिखने के लिए कोई कागज नहीं था, लिहाजा रेक्सा ने अपने पास मौजूद एक पेपर नैपकिन पर ही मेसी का पहला करार लिख दिया. फरवरी, 2001 में मेसी का परिवार रोजारियो से बार्सिलोना आ गया और क्लब स्टेडियम-कैम्प नोउ के पास स्थित एक अपार्टमेंट में उसके रहने का इंतजाम हुआ.
Gracias Messi por esta alegría y por enseñarnos que nunca hay que darse por vencido.— Fabipa (@fabipa90) August 31, 2026
Hasta siempre! pic.twitter.com/9sIlcawwur https://t.co/EnyThtDRsc
रेक्सा ने बाद में स्वीकार किया था कि वह मेस्सी को खोना नहीं चाहते थे क्योकि उनके अंदर उन्हें एक महान फुटबॉल खिलाड़ी दिखा था और यही कारण था कि वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के खिलाफ जाने को मजबूर हुए. रेक्सा की बात सच साबित हुई और आज मेस्सी की गिनती फुटबॉल जगत के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में होती है.मेस्सी का सम्मान करते हुए स्पेन ने उन्हें नागरिकता प्रदान की. आज मेस्सी के पास दो पासपोर्ट (स्पेन और अर्जेटीना) हैं. मेस्सी को स्पेनिश टीम के लिए खेलने का न्यौता भी मिला था लेकिन उन्होंने इसे नकार दिया.
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