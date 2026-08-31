Lionel Messi Retirement: 'फैसले से दुख हुआ, लेकिन यही सही समय' संन्यास पर लियोनेल मेसी का इमोशनल मैसेज

लियोनेल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की. इसके साथ ही अर्जेंटीना के लिए उनका 20 साल का करियर खत्म हो गया, जिसमें वर्ल्ड कप जीत, दो कोपा अमेरिका खिताब और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेलना शामिल है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके मन में स्पेन से वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद से ही था, और पिता की मौत ने उन्हें और पक्का कर दिया कि अब हटने का समय आ गया है.

39 साल के मेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान में यह फैसला बताया. उन्होंने कन्फर्म किया कि फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार इंटरनेशनल करियर में से एक के बाद वह अब अर्जेंटीना की जर्सी नहीं पहनेंगे.

मेसी ने इंस्टाग्राम पर लिखा,"फाइनल के बाद इतने समय तक सोचने के बाद, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं नेशनल टीम से संन्यास ले रहा हूं." मेसी ने कहा कि यह फैसला दुखद था, खासकर इसलिए क्योंकि अपने पूरे करियर में नेशनल टीम और अर्जेंटीना के समर्थकों के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव रहा है.

मेसी ने आगे लिखा,"यह एक ऐसा फैसला था जिससे दुख हुआ, और अब भी बहुत दुख होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही सही समय है. मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया - न सिर्फ़ पिछले कुछ सालों में जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी. मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ दिया, ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के ज़रिए अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं."

2005 में अर्जेंटीना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू करने के बाद, मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल के सबसे अच्छे और सबसे मुश्किल दोनों तरह के पल देखे. सालों तक जीत के करीब पहुंचकर चूकने के बाद, उन्होंने 2022 में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया और अर्जेंटीना को दो कोपा अमेरिका खिताब भी दिलाए.

उनके इंटरनेशनल सफर में 2014 और इस गर्मी में वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार भी शामिल है. जुलाई में स्पेन से मिली हार उनके फैसले लेने की प्रक्रिया में एक अहम मोड़ साबित हुई.

मेसी ने बताया कि संन्यास की घोषणा करने वाले शब्द असल में फाइनल के ठीक बाद लिखे गए थे, लेकिन पिता जॉर्ज की मौत ने उन्हें अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म करने के फैसले के बारे में और भी पक्का कर दिया.

मेसी के इंस्टाग्राम बयान में लिखा था,"मैंने ये शब्द 21 जुलाई को, फाइनल के दो दिन बाद लिखे थे. आज, मेरे पिता के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं पहले से कहीं ज़्यादा पक्का हो गया हूं." अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी ने कहा कि समय बीतने और खिलाड़ियों की नई पीढ़ी के आने से भी नेशनल टीम छोड़ने के उनके फैसले पर असर पड़ा."

"अब बहुत कम समय बचा है और कई अध्याय खत्म हो रहे हैं, और यह एक ऐसा अध्याय है जो मुझे बहुत दुख देता है. मुझे नेशनल टीम का हिस्सा रहना पसंद है, हमेशा पसंद रहा है और हमेशा पसंद रहेगा. मैंने अपना सब कुछ दिया; अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है. इसके अलावा, कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो मौका पाने के हकदार हैं."

मेसी ने दो दशकों के इंटरनेशनल फुटबॉल के दौरान उनका साथ देने के लिए अर्जेंटीना के समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह स्टेडियम के बाहर से भी नेशनल टीम का समर्थन करते रहेंगे.

"इन 20 सालों में मिले प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद. मुझे स्टेडियम के अंदर से आपकी आवाज़ सुनना बहुत याद आएगा. अब मैं आपमें से ही एक बन जाऊंगा, हमेशा बाहर से समर्थन और हौसला बढ़ाता रहूंगा - अच्छे और बुरे समय में, खासकर बुरे समय में."

अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जो उनके सफर में उनके साथ रहे, जिनमें उनका परिवार, कोच, साथी खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हैं. "हमेशा साथ रहने और इस खूबसूरत लेकिन मुश्किल सफर में मेरा साथ देने के लिए मेरे परिवार का शुक्रिया। हर उस कोच, साथी खिलाड़ी और अधिकारी का शुक्रिया जिनके साथ मुझे यह सफर तय करने का मौका मिला. मैं अपने साथ कभी न भूलने वाली यादें और पल लेकर जा रहा हूं."

नेशनल टीम के साथ अपने समय में अर्जेंटीना की जीती हुई उपलब्धियों को याद करते हुए, मेसी ने कहा कि वह गर्व और संतुष्टि के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और उनके साथियों ने देश के लिए ऐसे पल बनाए जिनका सपना ही देखा जा सकता था.

"मैं मन की शांति और इस गर्व के साथ जा रहा हूं कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर आपको ऐसे पल दिए जिनका हमने सिर्फ सपना देखा था. आप सबके साथ यह सब अनुभव करना अद्भुत था। मैं आप सभी से प्यार करता हूं."

मेसी ने अपने देश को सम्मान देते हुए अपनी भावुक विदाई का समापन किया

"भगवान, मुझे अर्जेंटीना का नागरिक बनाने के लिए धन्यवाद."

"लेट्स गो, अर्जेंटीना!"

हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन मेसी इंटर मियामी के साथ अपना क्लब करियर जारी रखेंगे, जहां वह 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं. अर्जेंटीना की नेशनल टीम से उनके जाने के साथ ही एक शानदार अध्याय का समापन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जिसने आखिरकार उन्हें वर्ल्ड कप की जीत दिलाई - एक ऐसी जीत जिसने लंबे समय से उनके इंटरनेशनल लक्ष्य को परिभाषित किया था.

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