क्रिकेट के दीवानों, देश में फुटबॉल का चढ़ने वाला है बुखार, मेसी की कप्तानी वाली टीम से जल्द होगा मुकाबला

क्रिकेट के दीवाने देश भारत में फुटबॉल का बुखार चढ़ने वाला है. दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर में शामिल लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का भारत में दोस्ताना मैच खेलने का कार्यक्रम तय हो चुका है.

लियोनेल मेसी
  • नवंबर महीने में लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना फुटबॉल टीम केरल में एक दोस्ताना मैच खेलेगी
  • केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमान ने अर्जेंटीना टीम के आगमन की आधिकारिक पुष्टि सोशल मीडिया पर की है
  • मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हो सकता है, जहां अंतिम तैयारियां केएफए और एआईएफएफ कर रहे हैं
क्रिकेट के दीवाने देश भारत में फुटबॉल का बुखार चढ़ने वाला है. दुनिया के सर्वकालिक महान फुटबॉलर में शामिल लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम का भारत में दोस्ताना मैच खेलने का कार्यक्रम तय हो चुका है. इस साल नवंबर में मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना एक दोस्ताना मैच खेलने के लिए केरल पहुंचेगी. इसकी जानकारी राज्य के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी. खेल मंत्री ने बताया कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आधिकारिक मेल के माध्यम से अर्जेंटीना टीम के केरल आकर दोस्ताना मैच खेलने की पुष्टि की है.

मेसी के भारत आने की खबर ने भारत में फुटबॉल प्रेमियों में जोश और रोमांच भर दिया है. केरल में दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल टीम को लेकर बड़ी दीवानगी है. यहां मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की बड़ी लोकप्रियता है. अब यह राज्य उस पल की तैयारी कर रहा है, जिसे कई लोग 'सपना सच होने' का क्षण कह रहे हैं. 2022 में फीफा विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में केरल के फुटबॉल फैंस को विशेष धन्यवाद दिया था.

केरल फुटबॉल संघ (केएफए), अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के साथ मिलकर, आयोजन स्थल के चयन सहित अंतिम तैयारियों पर काम कर रहा है. मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हो सकता है.

यह आगामी मैच 2026 फीफा विश्व कप क्वालीफायर से पहले अर्जेंटीना के तैयारी कार्यक्रम का हिस्सा होगा. कतर में 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप दिलाने वाले लियोनेल मेसी के टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है, हालांकि टीम की सूची की औपचारिक पुष्टि मैच की तारीख के करीब आने पर ही की जाएगी.

राज्य सरकार से भी सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और आतिथ्य सत्कार की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग की उम्मीद है. पर्यटन अधिकारियों का मानना ​​है कि लियोनेल मेसी के आगमन से केरल की अंतरराष्ट्रीय छवि को बढ़ावा मिलेगा और देश-दुनिया भर से प्रशंसक और पर्यटक आकर्षित होंगे. केरल सरकार ने दोस्ताना मैच के लिए विशेष तौर पर अर्जेंटीना टीम को निमंत्रण भेजा था.

