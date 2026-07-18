FIFA: नाइट पार्टी रेड, चार पैकेट कोकीन और 10 पिस्तौल, किसी फिल्म से कम नहीं वर्ल्ड कप फाइनल के रेफरी की कहानी

रविवार को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में स्लोवेनिया के स्लावको विंसिच रेफरी होंगे. यह लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल है जिसमें मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला किसी यूरोपीय टीम से होगा और मैच में रेफरी भी यूरोप से ही होंगे. विंसिच एक अनुभवी रेफरी हैं और यूरोप के टॉप रेफरी में से एक हैं, जिन्होंने कई बड़े मैचों में रेफरी की भूमिका निभाई है. हालांकि, 2020 में उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया था जब उन्हें बोस्निया और हर्जेगोविना में एक नाइट पार्टी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

कोकीन के चार पैकेट, 10 पिस्तौल और 10000 यूरो से ज्यादा नकद

डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, विंसिच बोस्नियाई शहर बिजेलजिना में एक बिजनेस लंच के इनविटेशन पर गए थे, लेकिन जल्द ही वे पुलिस की रेड के बीच फंस गए और उन्हें तिजाना मैक्सिमोविच के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पुलिस वेश्यावृत्ति रैकेट की सरगना मानती थी. अगले साल, मैक्सिमोविच ने आरोपों को स्वीकार कर लिया और एक साल की जेल की सजा काटी. उस दिन अधिकारियों ने कुल नौ महिलाओं और 26 पुरुषों को गिरफ्तार किया और कोकीन के चार पैकेट, 10 पिस्तौल, तीन सुरक्षा वेस्ट और 10,000 यूरो से ज्यादा नकद जब्त किए.

विंसिच पर अपराध में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप नहीं था और बाद में गवाह के तौर पर पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. इस मुश्किल दौर को लेकर विंसिच ने स्लोवेनियाई आउटलेट 'वेसर' को बताया कि उनका उस ग्रुप से कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने इस पूरी घटना के दौरान खुद को बेगुनाह बताया. उन्होंने कहा, 'मैं इत्तेफ़ाक से उस रेंच (फार्महाउस) पर पहुंच गया था. मेरी अपनी कंपनी है, मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए बोस्निया और हर्जेगोविना में था.'

बताया कहां हुई सबसे बड़ी गलती

उन्होंने कहा कि, 'मैंने लंच का निमंत्रण स्वीकार किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई. मुझे इसका पछतावा है. मैं अपनी कंपनी के लोगों के साथ एक टेबल पर बैठा था, तभी अचानक पुलिस आ गई और जो हुआ, सो हुआ.' उन्होंने बताया कि, 'गिरफ़्तार और हिरासत में लिए गए ग्रुप से मेरा या मेरे बिजनेस पार्टनर का कोई लेना-देना नहीं है. हां, वे हमें पुलिस स्टेशन ले गए और गवाह के तौर पर पूछताछ की. जब यह पता चला कि हम उन्हें जानते तक नहीं हैं, तो हमें जाने दिया गया.'

चौथी बार किसी मैच में रेफरी की भूमिका निभाने के लिए तैयार

स्लोवेनिया के फ़ुटबॉल रेफ़री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व्लाडो साजन ने विंसिच का बचाव करते हुए कहा कि वह बस गलत समय पर गलत जगह पर थे और उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया. विंसिच इस साल वर्ल्ड कप में चौथी बार किसी मैच में रेफ़री की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और अर्जेंटीना के साथ उनका थोड़ा इतिहास भी रहा है.

FIFA ने बताया कि अन्य मैच अधिकारियों में टोमाज़ क्लैन्चनिक (असिस्टेंट रेफरी 1), एंड्राज़ कोवाचिक (असिस्टेंट रेफरी 2), अधम मखादमेह (चौथे अधिकारी) और मोहम्मद अलकलाफ (रिज़र्व असिस्टेंट रेफरी) शामिल हैं. स्पेन या अर्जेंटीना में से कोई एक टीम न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में 80,000 से ज़्यादा दर्शकों के सामने FIFA वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के लिए मुकाबला करते हुए बड़ी जीत हासिल करेगी.

2010 में वर्ल्ड कप जीतने वाला स्पेन अपना दूसरा फ़ाइनल खेल रहा है, जबकि अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में जीत के बाद चौथी बार ट्रॉफी उठाने की कोशिश कर रहा है- साथ ही वे 1930, 1990 और 2014 के फ़ाइनल में भी खेले थे. ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में पहले सिर्फ़ एक बार आमने-सामने आई हैं, जब 1966 में अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत हासिल की थी.

विंसिच के करियर का छठा वर्ल्ड कप मैच होगा

46 वर्षीय विंसिच ने कतर में अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया था, जहां उन्हें दो मैचों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, और 2026 टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने अपने खाते में तीन और मैच जोड़े हैं. रविवार का बहुप्रतीक्षित फ़ाइनल उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप मैच होगा, और मौजूदा कैंपेन का चौथा मैच होगा, जो उनके रेफरिंग करियर का सबसे अहम पड़ाव है.

उनके करियर की खासियतों में वेम्बली स्टेडियम में रियल मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच 2024 UEFA चैंपियंस लीग फ़ाइनल शामिल है, जो किसी यूरोपीय रेफरी के लिए सबसे प्रतिष्ठित नियुक्तियों में से एक है. उन्होंने UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप क्वालिफ़ायर, UEFA यूरोपा लीग, UEFA नेशंस लीग और FIFA क्लब वर्ल्ड कप में भी रेफरी की भूमिका निभाई है. 2026 वर्ल्ड कप में ग्रुप-स्टेज के एक मैच में पहले ही रेफरी की भूमिका निभाई है. उनके रिकॉर्ड में UEFA चैंपियंस लीग के कई मैच, UEFA यूथ ​​टूर्नामेंट और सीनियर इंटरनेशनल मैच भी शामिल हैं.

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