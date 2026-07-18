पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1' की लॉन्चिंग को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा 'भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल, 'विक्रम-1' का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करेगा. यह चार-स्टेज वाला रॉकेट तेज़ी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दिखाता है. यह यह भी दिखाता है कि कैसे हमारे अंतरिक्ष-क्षेत्र के सुधार इनोवेशन और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं. सफल लॉन्च के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं. विक्रम-1 ऊँचाइयों को छुए, इतिहास रचे और इनोवेटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित करे. मैं सभी भारतीयों, खासकर अपने युवा दोस्तों से अपील करता हूँ कि वे इस ऐतिहासिक मिशन को देखें और स्काईरूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दें.'