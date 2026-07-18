Live: अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1' 18 जुलाई यानि शनिवार को सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला है. इस रॉकेट को हैदराबाद की स्पेस-टेक स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने तैयार किया है. जो अपने साथ तीन माइक्रो मूर्तियां भी लेकर जाएगा. यह मूर्तियां चावल के दाने से भी छोटी हैं. इसे 3D-प्रिंटेड इंजनों के साथ तैयार किया गया है. विक्रम-1 की लॉन्चिंग भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है.
A historic new frontier for India's space journey!— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
At 11:30 AM today, Skyroot Aerospace will undertake the maiden orbital launch of Vikram-1, India's first privately developed launch vehicle.
This four-stage rocket is designed to provide rapid and on-demand launch services.… pic.twitter.com/1qFVTwNOuZ
live update
पीएम मोदी ने विक्रम-1 की लॉन्चिंग पर किया ट्वीट
पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1' की लॉन्चिंग को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा 'भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत! आज सुबह 11:30 बजे, स्काईरूट एयरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल, 'विक्रम-1' का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करेगा. यह चार-स्टेज वाला रॉकेट तेज़ी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है. यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दिखाता है. यह यह भी दिखाता है कि कैसे हमारे अंतरिक्ष-क्षेत्र के सुधार इनोवेशन और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं. सफल लॉन्च के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं. विक्रम-1 ऊँचाइयों को छुए, इतिहास रचे और इनोवेटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित करे. मैं सभी भारतीयों, खासकर अपने युवा दोस्तों से अपील करता हूँ कि वे इस ऐतिहासिक मिशन को देखें और स्काईरूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दें.'
विक्रम-1 लॉन्चिंग के लिए तैयार
भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को तैयार करने में लंबा समय लगा है. इसे 1,000 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद कई महीनों में तैयार किया है. जिसके बाद अब यह लॉन्चिंग के लिए तैयार है.
सुबह 11.30 पर लॉन्च होगा विक्रम-1 रॉकेट
भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट 'विक्रम-1 ' आज यानि 18 जुलाई को लॉन्च हो रहा है. यह सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा. यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. क्योंकि इंडिया अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा. जिनका अपना प्राइवेट रॉकेट होगा.