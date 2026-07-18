कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके कहते हैं, "सुबह 7 बजे जब मैं फ्रेश होने के लिए बाहर निकला, तो पुलिस के गुंडे वहां आ गए. वे सोनम सर को गालियां देते हुए घसीटकर ले गए. 60 साल के एक व्यक्ति, जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उन्हें दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घसीटकर ले गई. हमें नहीं पता कि वे उन्हें कहां ले गए हैं. जब मुझे यह खबर मिली और मैं अपने दोस्त के घर से जंतर-मंतर जा रहा था, तो पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की... ये पुलिस अधिकारी नहीं हैं; ये RSS के गुंडे हैं. मैं विदेश से अपने देश लौटा था; क्या मैं अपराधी हूं? वे गुंडे हैं—पुलिस नहीं, बल्कि RSS के गुंडे..."

#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "At 7 AM, when I stepped out to freshen up, police goons arrived here. They dragged Sonam Sir away while hurling abuse at him. A 60-year-old man, who had been on a hunger strike for 20 days and… pic.twitter.com/Z21kIV68sd — ANI (@ANI) July 18, 2026