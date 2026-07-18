IPS अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनते ही पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं. 17 जुलाई 2026 को पदभार संभालते ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन समेत सुरक्षा और आंतरिक सुधार से जुड़े कई अहम टारगेट सेट किए गए. इस बैठक का असर अगली ही सुबह यानी 18 जुलाई को देखने को भी मिल गया.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश और नए पुलिस मुखिया के निर्देश के बाद, एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया है.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने करप्शन पर जोर देते हुए कहा कि जो अधिकारी पैसे देकर लगेगा वो काम क्या करेगा? करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कमिश्नर ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी संगठित अपराध या किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए. हाल ही में सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुभाष यादव समेत कई पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस का एक हेडकांस्टेबल टिल्लू ताजपुरिया गैंग में शामिल पाया गया और उसे गिरफ्तार भी किया गया. पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग में कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को एक एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा और दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने होंगे.

IPS Anurag Kumar Delhi Police Commissioner Photo Credit: IANS

द‍िल्‍ली पुल‍िस कम‍िश्‍नर आईपीएस अनुराग बोले-करप्‍शन कतई मंजूर नहीं

सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय पुल‍िस सेवा के वर‍िष्‍ठ अध‍िकारी अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने के बाद अपनी पहली ही महत्वपूर्ण बैठक में बेहद कड़े शब्दों में संदेश दे दिया है कि उनके कार्यकाल में "दिल्ली पुलिस का करप्शन फ्री रहना बेहद जरूरी है."

द‍िल्‍ली पुल‍िस कमिश्नर IPS अनुराग कुमार ने अफसरों को साफ हिदायत दी है कि भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत पर बेहद सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि "दिल्ली पुलिस का इकबाल (दबदबा और साख) बना रहना हर हाल में जरूरी है." सूत्रों की मानें तो अब नए पुलिस चीफ के टारगेट पर महकमे के वो काली भेड़ें (भ्रष्ट पुलिसकर्मी) और राजधानी के वो संगठित अपराधी हैं जो दिल्ली की कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक. Photo Credit: PTI

जंतर-मंतर पर ऐसे हुआ 'साइलेंट ऑपरेशन'

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से बिना किसी हंगामे या टकराव के बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जाए. हुआ भी ऐसा ही; शनिवार सुबह-सुबह दिल्ली पुलिस के 30-35 जवान सादे कपड़ों (सिविल ड्रेस) में जंतर-मंतर धरना स्थल पर पहुंचे. कार्रवाई के दौरान अनावश्यक भीड़ या अफरा-तफरी न हो और कैमरे में तस्वीरें कैद न हों, इसके लिए पूरे मंच को सफेद चादरों से ढक दिया गया. इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें मंच से उठाकर सुरक्षित बाहर ले आए.

खबर है कि पदभार ग्रहण करने के बाद IPS अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस के सभी विशेष आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों और डीसीपी (DCP) स्तर के पुलिस अधिकारियों की बैठक में साफ कर दिया है कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी. माना जा रहा है कि आगामी दिनों में दिल्ली पुलिस में प्रदर्शन न करने वाले अधिकारियों के स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिल सकता है.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने मुख्य चुनौतियां

IPS अनुराग कुमार के सामने बतौर दिल्ली पुलिस चीफ कई बड़ी चुनौतियां हैं. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. इसके तुरंत बाद स्‍वतंत्रता द‍िवस जैसा बड़ा समारोह आएगा. ये दोनों ही उनके ल‍िए पहले बड़े इम्तिहान हैं. इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक जाम से निजात, साइबर क्राइम और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना, आतंकवाद विरोधी तैयारियों को मजबूत करना और राजधानी में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना भी चुनौत‍ियों में शामिल हैं.



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IPS Anurag Kumar Delhi Police Commissioner: बैठक में अफसरों से बोले-दिल्ली पुलिस का इकबाल बना रहना चाह‍िए. Photo Credit: IANS

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