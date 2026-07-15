FIFA का फुल फॉर्म क्या होता है? फुटबॉल फैंस नहीं जानते होंगे ये दिलचस्प फैक्ट

फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है और इसका सबसे बड़ा आयोजन FIFA World Cup है. हर 4 साल में होने वाले इस टूर्नामेंट का करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि FIFA का फुल फॉर्म क्या है? दिलचस्प बात यह है कि कई फुटबॉल फैंस भी इसका सही जवाब नहीं जानते हैं.

FIFA का फुल फॉर्म

FIFA का फुल फॉर्म है- Fédération Internationale de Football Association. यह फ्रेंच भाषा का नाम है, जिसका अंग्रेजी में मतलब है- International Federation of Association Football यानी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ.

FIFA की स्थापना कब हुई

FIFA की स्थापना 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी. इसका उद्देश्य दुनिया भर में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का संचालन करना था. शुरुआत में इसके संस्थापक सदस्यों में फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन (मैड्रिड फुटबॉल क्लब के माध्यम से), स्वीडन, स्विट्जरलैंड थे. आज FIFA दुनिया के सबसे बड़े खेल संगठनों में से एक है.

FIFA का मुख्यालय कहां है

FIFA का मुख्यालय ज्यूरिख (Zurich), स्विट्जरलैंड में है. यहीं से संगठन दुनिया भर के फुटबॉल टूर्नामेंट और नियमों का संचालन करता है.

FIFA में कितने सदस्य देश हैं

वर्तमान में FIFA के 211 सदस्य संघ (Member Associations) हैं. यह संख्या संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से भी अधिक है, क्योंकि कुछ क्षेत्र और क्षेत्रीय फुटबॉल संघ भी FIFA के सदस्य हैं.

FIFA क्या-क्या करता है

FIFA केवल विश्व कप आयोजित नहीं करता, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाता है, जैसे-

FIFA World Cup का आयोजन

FIFA Women's World Cup का आयोजन

युवा (U-17, U-20) विश्व कप प्रतियोगिताएं

फुटबॉल के नियमों और विकास को बढ़ावा देना

सदस्य देशों के फुटबॉल संघों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देना

रेफरी, कोच और खिलाड़ियों के विकास कार्यक्रम चलाना

1960 में 10 रुपए में आता था पूरे महीने का राशन, उस समय के आटा, दाल, चावल, दूध की कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

FIFA से जुड़े दिलचस्प फैक्ट