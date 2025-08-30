दांतों पर जमा प्लैक, कैविटी और पीलेपन को खींचकर बाहर निकाल देगी ये चीज, डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल का सही तरीका

Yellow Teeth Home Remedies: पीले दांत ना सिर्फ दिखने में बुरे लगते हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी पर भी असर डालता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने वाले हैं जो आपके किचन में आपको आसानी से मिल जाएगी और ना सिर्फ दांतों का पीलापन बल्कि डेंटल प्लैक और टार्टर को दूर करने में भी मदद करेगी बल्कि कैविटीज यानी दांतों के खोखलेपन से भी आपको बचाएगी. बता दें कि ये रेमेडी हमको बताई हैं आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम ने बताई हैं. आपको बता दें कि प्लैक और और टार्टर यह दो चीजें आपके दांतों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं क्योंकि यह बैक्टीरिया को इनवाइट करती हैं जो दांतों की सड़न और कैविटीज का कारण बनते हैं. आपको बता दें कि इनसे बचने के लिए सिर्फ रेगुलर ब्रशिंग काफी नहीं होती है.

तो चलिए जानते हैं कि कैसे बेकिंग सोडा जो कि एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट्स है आपके दांतो के लिए नंबर 1 होम रेमिडी बन सकता है और आपके दांतों के लिए एक नेचुरल शील्ड का काम कर सकता है.

प्लाक क्या है

प्लैक एक चिपचिपी फिल्म है जो कि आपके दांतों के ऊपर चिपक गई है जब आप कुछ मीठा या फिर ज्यादा स्टार्च वाली चीज खाते हैं तो ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करती हैं चीजें और प्लैक बनाती हैं. इस प्लैक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड धीरे-धीरे आपके एनामेल को डैमेज करने लगता है. जिससे धीरे-धीरे कैविटीज बन जाती है और ये कैविटीज इनके अंदर बैक्टीरिया और भी ज्यादा ग्रो करते हैं जिससे आपको फाइनली टूथ डिके हो जाता है. दांत बिल्कुल सड़ जाता है खराब हो जाता है. अब अगर यह प्लैक आप टाइम पर क्लीन नहीं नहीं करेंगे तो यह धीरे-धीरे टार्टर में बदल हो जाएगा जो, जिसको ब्रश और टूथपेस्ट की मदद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है. टार्टर के जमने से ना सिर्फ आपके दांतों का रंग बदल जाता है बल्कि यह मसूड़ों में इंफ्लेमेशन भी पैदा करता है और इससे आपके मसूड़ों के अंदर सूजन इंफेक्शन और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं.

बेकिंग सोडा के फायदे

बेकिंग सोडा की अल्कलाइन नेचर एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और माइल्ड एब्रेजिव टेक्सचर प्लाक को जेंटली रिमूव करता है. इससे ना सिर्फ आपका प्लैक और टार्टर दूर हो जाएगा बल्कि कैविटीज होने का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा. बेकिंग सोडा का अल्कलाइन नेचर बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. बेकिंग सोडा आपके एनामेल को बचाने का काम करता है. इसके अलावा बेकिंग सोडा एक माइल्ड एब्रेजिव भी होता है और यह प्लैक को जेंटली रिमूव करता है बिना आपके एनैमल को नुकसान पहुंचाए. बेकिंग सोडा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकती हैं. तो इसे आप ना सिर्फ प्लैक और टाटर को दूर करने का काम कर सकते हैं बल्कि बैक्टीरिया को भी कम कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा के तीन मेन बेनिफिट्स

यह प्लैक को रिड्यूस करता है जो कि कैविटीज का मेन कॉज है.

दूसरा यह एसिडिक एनवायरमेंट को न्यूट्रलाइज करके टूथ डिके होने से रोकता है.

तीसरा यह आपके ओवरऑल हाइजीन को बेटर बनाता है.

बेकिंग सोडा का कैसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले एक छोटा टीस्पून आप बेकिंग सोडा का ले लीजिए और अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर थिक सा पेस्ट बना लीजिए. इस पेस्ट को अपने ब्रश के ऊपर लगा के जेंटली अपने दांतों के ऊपर ब्रश कीजिए. खास तौर से गम लाइन यानी दांतों और मसूड़ों के ज्वाइंट वाली जो लाइन होती है जहां पर दोनों जॉइंट होते हैं वहां पर बहुत अच्छी तरह से ब्रश करना है और दांतों के पीछे बहुत अच्छी तरीके से ब्रश कीजिए. ब्रश करने का डायरेक्शन हमेशा मसूड़ों से दांतों की तरफ यानी एक ही साइड में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ही होना चाहिए. इस तरह से आपको ब्रश दो मिनट तक करना है और फिर अच्छे से पानी से कुल्ला कर लेना है. इसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक से दो बार यूज करना है. रोजाना यूज नहीं करना है और इसके साथ में अपना नॉर्मल टूथपेस्ट जो है उसको रेगुलरली यूज करते रहना है.

