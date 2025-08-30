बासी रोटी के ये फायदे सुनकर ताजी रोटी खाना छोड़ देंगे आप, एक्सपर्ट ने बताया सेहत के लिए इसके फायदे

Baasi Roti Khane Ke Fayde: अगर आपको ताजी गरमा गरम रोटियां खाना पसंद है और बची हुई बासी रोटी को खाना आप पसंद नहीं करते हैं तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए है. अगर आपसे कहा जाए कि ताजी रोटी से ज्यादा बासी रोटी का सेवन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है तो आपको शायद ये अजीब लगे. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी खाने से आपका डाइजेशन बेहतर हो सकता है. ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है और यहां तक कि आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिल सकती है. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने साइंस और आयुर्वेद दोनों के नजरिए से बांसी रोटी खाने के कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं जो आपने अब से पहले कभी नहीं सुने होंगे. ये जानने के बाद कभी भी आप बासी रोटी को नजरअंदाज नही करेंगे.

अगर आपको लगता है कि बासी रोटी खराब हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नही है. इसका मतलब यह होता है कि रोटी में कुछ नेचुरल चेंजेस आए हैं जो कि उसको फ्रेश रोटी से अलग बनाते हैं. इसलिए ध्यान रहे कि बासी रोटी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसे सही से स्टोर करके रखेंगे और सही समय पर उसे खा लेंगे.

बासी रोटी में क्या खास है?

आइए जानते हैं कि बासी रोटी ताजी बनी रोटी से क्यों फायदेमंद होती है. ? दरअसल, बासी रोटी के कुछ साइंटिफिकली प्रोवन हेल्थ बेनिफिट्स जानकर आप हैरान हो जाएंगे. कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम फ्रेश गरमगरम रोटी खाते हैं तो पता नहीं चलता कि रोटी कितनी खा गए. इन्हें खाने में बड़ा मजा आता है और अक्सर हम इन्हें जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. इससे होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और पेट भारी हो जाता है. वहीं अगर आप रोटी को ठंडा और थोड़ा टाइम रखकर बासी करके खाते हैं तो यह आपको कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी पेट भरने का एहसास कराती है और आप ओवर ईटिंग से बचते हैं.

पाचन

इसी के साथ बासी रोटी को खाने से इसमें एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे स्टार्च रिट्रोग्रेशन कहते हैं. और इससे यह इजी टू डाइजेस्ट बन जाती है. सिंपल शब्दों में अगर समझें तो जब रोटी ठंडी और बासी हो जाती है तो उसके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स टूट कर सिंपल और हल्के फॉर्म में आ जाते हैं और यह पेट में आसानी से पचने लगते हैं. इसी वजह से बासी रोटी कमजोर डाइजेशन वाले लोग हो या फिर उन लोगों के लिए जो कि एसिडिटी या फिर पेट फूलने की शिकायत से परेशान रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है. शायद इसी वजह से पुराने जमाने में लोग अक्सर बासी रोटी को दूध या फिर घी के साथ ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते थे.

डायबिटीज

बासी रोटी खाने का दूसरा फायदा है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए. जी हां, यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन साइंस इस बात को सपोर्ट करती है कि बासी रोटी का सेवन शुगर के लिए फायदेमंद होता है. दरअसल, जब रोटी ठंडी होकर बासी हो जाती है, तो उसमें एक खास तरह का स्टार्च बनता है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं. यह रेजिस्टेंट स्टार्च फ्रेश रोटी की तुलना में धीरे-धीरे डाइजेस्ट होता है. मतलब जब आप बासी रोटी को खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर एकदम से तेजी से ऊपर नहीं जाएगा. शुगर धीरे-धीरे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर घुलेगी और जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल ज्यादा स्टेबल और कंट्रोल में रहेगा.

ये भी पढ़ें: High Cholesterol को फौरन कंट्रोल में लाना है तो हर रोज कर लें ये 3 काम, छू भी नही पाएगी कोई बीमारी

वेट लॉस

बासी रोटी का सेवन आपके वजन को कम करने में भी मदद कर सकता है? जी हां, यह सच है कि बासी रोटी आपके वेट लॉस में मदद कर सकती है. बासी रोटी में मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है. यानी कि पानी कम होता है जिससे स्टार्च रेट्रोगेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू होता है. इससे एक खास तरह का स्टार्च रोटी के अंदर बनता है. यह रेजिस्टेंट स्टार्च बेसिकली आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देता जिससे कि आपकी कैलोरी इंटेक कम होती है और वजन कम करने में हेल्प मिलती है. साथ ही क्योंकि बासी रोटी का ग्लाइसमिक इंडेक्स भी कम होता है तो इससे बॉडी में इंसुलिन भी कम बनता है. अब क्योंकि इंसुलिन के ज्यादा होने से भी बॉडी में फैट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको नेचुरली कम कर दें तो बॉडी में फैट का बढ़ना भी किसी हद तक कंट्रोल में आ सकता है.

जब आप ताजी रोटी खाते हैं, तो यह जल्दी से शुगर में बदल जाती है. जिसकी वजह से बार-बार जल्दी-जल्दी भूख लगती है और इसीलिए अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में बासी रोटी खाना आप शुरू कर दीजिए. हो सकता है कि आपके हेल्दी वेट का सीक्रेट इस बासी रोटी में ही छुपा हो.

गट हेल्थ और इम्यूनिटी

गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बासी रोटी का सेवन फायदेमंद होता है. क्या आपको पता है कि आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? यह सीक्रेट है आपकी गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत. और यहां पर भी बासी रोटी बहुत हेल्पफुल होती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब रोटी बासी हो जाती है तो उसमें नेचुरली कुछ प्रीबायोटिक्स डेवलप होते हैं. ये गुड बैक्टीरिया पेट को हेल्दी रखते हैं और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं. और प्रीबायोटिक्स जो इस रोटी के अंदर हमारी पैदा हो जाते हैं. यह इन गुड बैक्टीरिया का खाना है. हमारी बॉडी तो इन प्रीबायोटिक्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. लेकिन यह गुड बैक्टीरिया इसको खा सकते हैं. बासी रोटी के यह प्रीबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं. और जितना अच्छा गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होगा बॉडी में उतनी ही स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी होगी और उतना ही बेहतर हमारा डाइजेशन रहेगा.

आर्युवेद में बासी रोटी का महत्व

आयुर्वेद हमेशा से फ्रेश खाने की सलाह देता है. लेकिन क्या आयुर्वेद में भी बासी रोटी के लिए कोई जगह है? दरअसल, आयुर्वेद भी बासी रोटी के बेनिफिट्स को कंप्लीटली मना नहीं करता है. आयुर्वेद के मुताबिक फ्रेश खाना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसमें लाइफ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. लेकिन आयुर्वेद यह भी कहता है कि कई बार थोड़ी बासी रोटी फ्रेश रोटी की तुलना में ज्यादा हल्की और इजी टू डाइजेस्ट हो सकती है.

ये भी पढ़ें: हर रोज खा लीजिए एक इलायची और एक लौंग, उसके बाद जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, इन 4 लोगों के लिए है औषधि

किन बातों का रखे ध्यान

आयुर्वेद भी यह सलाह देता है कि बासी रोटी सही तरीके से स्टोर करके ही खानी चाहिए और बहुत पुरानी या खराब हो चुकी रोटी नहीं खानी चाहिए.

कैसे खाएं बासी रोटी

बासी रोटी आपकी सेहत के लिए तभी फायदेमंद है जब यह सही तरीके से स्टोर की गई हो. अगर बासी रोटी को हीट या मॉइस्चर वाली जगह पर रख दिया जाए तो इसके अंदर फंगस लग सकती है और यह फंगस आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है. इसलिए हमेशा याद रखिए कि रोटी को हमेशा फ्रिज या फिर ड्राई कंटेनर में ही रखें और ज्यादा नमी या फिर डायरेक्ट हीट से आपको बचाकर इसको रखना है. साथ ही बासी रोटी को 12 से 15 घंटों के अंदर-अंदर आपको खा लेना है. आप चाह तो बासी रोटी को हल्का सा गर्म करके खा सकते हैं. लेकिन ज्यादा बार-बार गर्म करने से इसके अंदर जो रेजिस्टेंट स्टार्च पैदा हो जाता है उसके बेनिफिट्स थोड़े से कम हो सकते हैं. इसलिए बार-बार गर्म करने से आप इसको बचें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)