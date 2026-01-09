विज्ञापन

यहां किराए पर मिल रहे हैं हैंडसम पत‍ि! ऐसे तय किया जाता है रेट, ज्यादा पसंद आने पर शादी का भी मौका, लगी रहती है टूरिस्ट की भीड़

Relationship Trends : लातविया दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और दुनिया भर के पर्यटक इस देश के खूबसूरत डेस्‍ट‍िनेशन देखने आते हैं. लातविया में महिलाओं की बढ़ती संख्या और बदलती लाइफस्टाइल ने हस्बैंड रेंटल ट्रेंड को जन्म दिया है, जहां पति एक रिश्ते नहीं बल्कि जरूरत की सर्विस बन चुका है.

जान‍िए क‍ितने में म‍िल रहे हैं सुंदर पत‍ि.

Women Renting Husband: दुनिया भर में अलग-अलग देशों में अलग अलग तरह के सोशल ट्रेंड देखने को मिलते हैं. कहीं रिश्तों को प्रायोरिटी दी जाती है, तो कहीं जरूरत और सुविधा को. इन्हीं अनोखे ट्रेंड्स में से एक इन दिनों यूरोप के देश Latvia में तेजी से चर्चा में है. यहां महिलाएं पति को रिश्ते के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल सर्विस के रूप में किराए पर ले रही हैं. सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन लातविया के सामाजिक और जनसंख्या संतुलन को देखें तो ये ट्रेंड काफी हद तक व्यावहारिक नजर आता है. आंकड़ों के मुताबिक यहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या करीब 15.5 प्रतिशत ज्यादा है. इसी असंतुलन और बदलती लाइफस्टाइल ने इस नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, जहां जरूरत के हिसाब से पति को घंटे या दिन के हिसाब से रेंट किया जा रहा है.

लातविया में क्यों पड़ी हस्बैंड रेंट की जरूरत (Why Husband Renting Started)

लातविया में बड़ी संख्या में महिलाएं अकेले रहती हैं या फिर ऐसे घरों में रहती हैं जहां रोजमर्रा के कामों के लिए कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं होता. नल ठीक करना, बिजली का काम, फर्नीचर जोड़ना, दीवार की मरम्मत या भारी सामान उठाना जैसे काम इनके लिए चुनौती बन जाते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए हस्बैंड रेंट सर्विस की शुरुआत हुई.

क्या है हस्बैंड को रेंट करने की सुविधा (What Is Husband Renting Service)

ये कोई शादी या भावनात्मक रिश्ता नहीं है. ये पूरी तरह एक प्रोफेशनल सर्विस है. महिलाएं या परिवार कुछ घंटों के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को बुलाते हैं, जो घर के जरूरी काम पूरे करता है. इसे आम भाषा में एक घंटे के लिए पति भी कहा जाता है क्योंकि भुगतान घंटे के हिसाब से होता है.

कैसे काम करती है ये सर्विस (How This Service Works)

लातविया में Komanda24 और Remontdarbi.lv जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस सुविधा को उपलब्ध कराते हैं. वेबसाइट पर जाकर लोग अपनी जरूरत बताते हैं और तय समय पर प्रोफेशनल व्यक्ति घर आकर काम पूरा करता है.

महिलाओं के बीच क्यों लोकप्रिय हो रहा ट्रेंड (Why Women Prefer This Trend)

ये ट्रेंड सिंगल, कामकाजी और बुजुर्ग महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है. इससे उन्हें किसी पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ता. काम समय पर और प्रोफेशनल तरीके से होता है. खर्च भी सीमित रहता है और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होता है.

