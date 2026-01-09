सर्दियों में कपड़े सुखाने का सबसे तेज तरीका क्या है? बिना धूप के भी हो जाएंगे ड्राई

How to dry clothes faster in winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है. इन्हीं में से एक है गीले कपड़ों को सुखाना. कई बार लंबे समय तक धूप नहीं निकलती है, उसपर नमी ज्यादा रहती है. ऐसे में कपड़े कई-कई दिनों तक गीले पड़े रहते हैं. इससे कपड़ों में अजीब गंध भी बढ़ जाती है. अब, अगर आप भी इस तरह की दिक्कत से परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप बिना धूप के भी कपड़े जल्दी सुखा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

नंबर 1- वॉशिंग मशीन का सही इस्तेमाल करें

सबसे पहला और असरदार तरीका है वॉशिंग मशीन का फास्टेस्ट स्पिन साइकिल इस्तेमाल करना. कपड़े धोने के बाद जब आप मशीन में इन्हें सुखाने के लिए डालें, तो मशीन की हाई स्पिन सेटिंग या 'एक्स्ट्रा स्पिन' जरूर चलाएं. इससे कपड़ों का ज्यादातर पानी निकल जाता है और ड्राइंग टाइम पहले ही 50-60% तक कम हो जाता है. खासकर जींस, तौलिए और मोटे कपड़ों के लिए यह तरीका बहुत मददगार है.

दूसरा तरीका है कपड़ों को फैलाकर सुखाना. कई लोग सर्दियों में जगह बचाने के लिए कपड़े एक के ऊपर एक या बहुत पास-पास टांग देते हैं. इससे हवा नहीं पहुंचती और कपड़े देर से सूखते हैं. ऐसे में कपड़ों के बीच थोड़ा गैप रखें ताकि हवा आसानी से घूम सके. कोशिश करें कि कपड़ों को बालकनी या ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा आती-जाती रहे. इन सब से अलग कपड़े की केवल एक साइड क्लिप्स लगाएं. इससे उनके बीच में भी हवा जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं.

तीसरा तरीका है फैन या हीटर का इस्तेमाल. अगर बाहर धूप नहीं है तो कमरे के अंदर फैन चला दें या ड्राइंग रैक के पास हीटर रख दें. गर्म हवा नमी को जल्दी उड़ाती है, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं. बस ध्यान रखें कि कमरा थोड़ा वेंटिलेटेड रहे, ताकि नमी कमरे में इकट्ठी न हो.

अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हमेशा नमी ज्यादा रहती है, तो डिह्यूमिडिफायर बहुत फायदेमंद हो सकता है. यह कमरे की हवा से नमी खींच लेता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और बदबू भी नहीं आती. खासकर छोटे घरों और फ्लैट में ये तरीका बेहद काम आ सकता है.

इन सब से अलग कपड़ों को सुखाने के बाद उन्हें समय-समय पर घुमाते और पलटते रहें. कई बार कपड़ों के मोटे हिस्से या मोड़े हुए हिस्से देर से सूखते हैं. अगर आप हर कुछ घंटों में कपड़ों को पलटते रहेंगे, तो नमी जल्दी निकल जाएगी और सुखाने का समय कम हो जाएगा.

गीले कपड़े बहुत देर तक घर में बंद जगह पर न रखें, वरना फफूंदी और बदबू की समस्या बढ़ सकती है. इन छोटे-छोटे ट्रिक्स को अपनाकर आप सर्दियों में भी कपड़े जल्दी, साफ और बिना बदबू के सुखा सकते हैं.