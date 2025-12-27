40 की उम्र के बाद 90% लोगों को होती है डेंटल प्रॉबलम्स, इन घरेलू नुस्खे से दांतों को बनाएं मजबूत और मोतियों सा सफेद | DIY Toothpaste

Yellow Teeth: सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अपना चेहरा पीछे कर लेता है. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है, या रोज ब्रश करने के बावजूद दांत पीले ही लगते हैं. थोड़ा सा भी ठंडा गरम पानी लगता है. दांत खोखले हो गए हैं. मसूड़ों से खून तक आने लगा है. बता दें कि रिसर्च कहती है कि 40 साल के बाद 90% लोग किसी ना किसी डेंटल प्रॉब्लम से सफर करते हैं. और ये सिर्फ शर्मिंदगी नहीं यह आपके दांतों की हेल्थ की एक खामोश वार्निंग है. बता दें कि डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया कि उनके पास अक्सर ऐसे मरीज आते हैं जिनके दांत उनकी मुस्कुराहट ही नहीं उनका कॉन्फिडेंस भी छीन लेते हैं. टूथपेस्ट, माउथ वॉश, डेंटल प्रोसीजर्स ये सब चीजें सिर्फ ऊपर-ऊपर से दांतों को साफ करते हैं. लेकिन असली प्रॉब्लम बैक्टीरिया और कमजोर मसूड़े वहीं के वहीं रह जाते हैं. आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे डॉ जैदी द्वारा बताया गया एख ऐसा देसी दंत मंजन जो आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं. और यह ना सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है बल्कि इनकी जड़ों को मजबूत बनाता है. कैविटीज से लड़ता है, मुंह की बदबू को दूर करता है और आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ में सुधार लाता है.

दांतों पर जमा प्लॉक क्या करता है?

जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो बैक्टीरिया इस शुगर के साथ मिलकर इसे एसिड में बदल देते हैं और यही एसिड हमारे दांत की बाहरी परत को यानी हमारे इनेमल को धीरे-धीरे गला देता है, जिससे कि कैविटी की शुरुआत होती है. इसी तरह से जब दांतों में प्लॉक जमा हो जाता है. यानी आपके दांतों के ऊपर एक येलोइश ब्राउन सी परत जमने लगती है. जिसे कि यूजली आप अपने दांत के अंदर वाली साइड में देख सकते हैं. तो इस प्लॉक की वजह से मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं. इनसे ब्लड आने लगता है. मुंह से बदबू आने लगती है. अगर ये प्लॉक ना हटाया जाए तो मसूड़े धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाते हैं. दांत हिलने लग जाते हैं और एक दिन इनके निकलने की नौबत तक आ जाती है.

सिर्फ टूथपेस्ट काफी नहीं

अगर आप अपने दांतों को ठीक रखने के लिए सिर्फ टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जान लीजिए कि आप बिल्कुल गलत है. क्योंकि सच यह है कि टूथपेस्ट सिर्फ आपके दांतों को साफ करता है. लेकिन आपकी असल प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता. दांतों पर कोई दूसरी समस्या होने पर जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो स्केलिंग, फिलिंग, आरसीटी ये सब चीजें आपको करानी पड़ती हैं और इनके ऊपर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं. लेकिन कुछ महीने बाद वही प्रॉब्लम फिर से वापस आ जाती हैं और आप सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या? तो आखिर आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स का असली परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन छिपा है नेचर की कुछ ऐसी लाजवाब जड़ी बूटियों के अंदर जो कि आपके दांतों को जड़ से मजबूत बनाती हैं. मसूड़ों को टाइट बनाकर इनकी पकड़ को मजबूत बनाती है. दांतों के ऊपर दांतों को मजबूती देती हैं और मुंह की बदबू या दांतों से खून आने की प्रॉब्लम को भी रोकती हैं. तो चलिए आपको बताते हैं घर पर हर्बल दंत मंजन बनाने का तरीका.

दंत मंजन को बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए

दंत मंजन को बनाने के लिए सामग्री

जामुन की गुठली के अंदर पॉलीफिनोल्स और जांबोलिन नाम के दो मेन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक कर कैविटीज होने से बचाते हैं.

जामुन के पत्तों के अंदर नेचुरल एस्ट्रिंजेंट्स और विटामिन सी होता है जो कि मसूड़ों को स्ट्रांग बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं. मसूड़ों की पकड़ को मजबूत बनाते हैं.

यह दांतों में प्लॉक बनने से रोकता है और मसूड़ों में इनफ्लेमेशन को भी कम करता है.

लौंग में यूजिनॉल होता है जो कि मुंह की बदबू और सेंसिटिविटी को दूर करता है.

ये माइल्ड अब्रेसिव होता है जिससे कि प्लॉक साफ होता है, पीलापन साफ होता है और दांतों की नेचुरल वाइटनेस वापस आती है. यानी यह एक ही पाउडर दांतों की पांच सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सिंगल सॉल्यूशन है.

कैसे बनाएं दंत मंजन

इसे बनाने के लिए आप दो टेबलस्पून जामुन के बीज लेकर इनको पहले धो लीजिए और फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लीजिए. इसके बाद आप इन्हें हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा भून लीजिए और फिर मिक्सी में डालकर एकदम बारीक पीस लीजिए. इसके बाद आप जामुन के पत्ते लेकर इन्हें भी धूप में सुखा लीजिए और बारीक पाउडर बना लीजिए. अब इन दोनों चीजों को एक साथ मिला लीजिए, इसके बाद इसमें आप एक टेबलस्पून त्रिफला पाउडर, एक टीस्पून लौंग का पाउडर और एक टीस्पून सेंधा नमक को लेकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए. इस पाउडर को एक ग्लास के जार के अंदर या फिर किसी बोतल के अंदर भर कर रख लीजिए.

कैसे करें इस्तेमाल

इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है. सिर्फ थोड़ा सा यह पाउडर लीजिए उंगली से या फिर एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से अपने दांतों या और मसूड़ों के ऊपर दो मिनट तक जेंटली इसकी मसाज कीजिए और फिर आप अच्छे से गार्गल यानी कुल्ला वगैरह करके अपना मुंह साफ कर लीजिए.

कैसे करेगा काम

इस मंजन को इस्तेमाल करने से आपको एक फ्रेश कूलिंग सेंसेशन का एहसास होगा. ब्लीडिंग जो कि ब्रशिंग के वक्त आपको होती थी, वह धीरे-धीरे इससे कम होने लगेगी. दांतों के ऊपर का जो पीलापन, जो चिपचिपापन था, जो एक खराब सी फीलिंग आपको आती थी, शर्मिंदगीगी होती थी, वह धीरे-धीरे आपकी साफ होने लगेगी, कम होने लगेगी. और आपके मुंह की बदबू भी कम हो जाएगी.

कितने दिनों में दिखेगा असर

लगभग 6 से 8 हफ्ते जब आप इस मंजन को यूज करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके गम्स टाइट और स्ट्रांग हो जाएंगे और दांत हिलने की टेंडेंसी जो है वो भी कम हो जाएगी. और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैविटीज और टार्टर का रिस्क भी नेचुरली कम हो जाएगा. इस पाउडर को आप शुरुआत में रोजाना इस्तेमाल कीजिए और जब आपके दांत थोड़े ठीक हो जाए, लगे कि हेल्दी होने लगे हैं तो इसे आप हफ्ते में बस 2 -3 बार यूज कीजिए और एक बार में इसे आप तीन से चार महीने तक लगातार यूज कर सकते हैं. उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इसे अपने रूटीन में आपको इसे जारी रखना है तो आप इसे हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)