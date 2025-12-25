पीले दांतों को मोतियों सा चमकदार बना देंगी रसोई में मौजूद ये चीजें...

Teeth Whitening Remedies: दांत हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आपके पीले गंदे दांत हैं तो न सिर्फ आपकी स्माइल को खराब कर सकते हैं बल्कि, कई बार हमारी पर्सेनालिटी पर असर डालते हैं. आपको बता दें कि दांत दर्द, दांतों में पीलापन, कीड़े लगना आदि की कई वजह हो सकती हैं. इसके अलावा, हमारे गलत खानपान और मीठा अधिक खाने के कारण भी दांत का रंग पीला पड़ सकता है. अगर आप भी पीले दांतों को मोतियों की तरह चमकदार बनाना चाहते हैं तो किचन में मौजूद इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

पीले दांतों को कैसे सफेद बनाएं- How to Whiten Your Teeth Naturally at Home:

अगर आप भी अपने दांतों को दूध सा सफेद रखना चाहते हैं, तो अपने दांतों की अच्छे से सफाई करें, हेल्दी डाइट का सेवन करें. इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने पीले पड़े दांतों को सफेद बना सकते हैं.

दांतों को चमकदार बनाने के घरेलू उपाय- (How to Whiten Your Teeth Naturally at Home)

1. नमक और सरसों का तेल-

किचन में मौजूद नमक न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. दांतों को सफेद बनाने के लिए आप नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें- नमक में सरसों का तेल मिलाना है और इसे फिर दांतों पर रगड़ना है. इससे दांतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने के साथ दांतों को सफेद बनाने में मदद मिल सकती है.

2. नमक और अदरक-

दांतों का पीलापन दूर करने के लिए अदरक और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं.अदरक और नमक की बात करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीइंफ्लेमेटरी, विटामिन सी, कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. दांतों में कीटाणु और बैक्टीरिया के कारण पीलापन हो सकता है.

कैसे करें- दांतों को दूध सा सफेद बनाने के लिए आप अदरक के रस में नमक और शहद से दांतों रगड़ कर साफ कर सकते हैं.

