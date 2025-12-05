Yearender 2025: 7 वायरल रेसिपीज जिन्होंने साल 2025 में इंटरनेट पर मजा दी धूम

मोबाइल चलाते वक्त फूड के वीडियो हमें बीच में ही रोक देते हैं, है ना? इस साल, सोशल मीडिया उन डिशेज से भरा पड़ा था, जिन्होंने हर जगह किचन में क्रिएटिविटी को जगाया. साल 2025 ने हमें खाने के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ दिया. निश्चित रूप से, हर डिश विनर नहीं थी, लेकिन जो काम के थे वे तुरंत फेवरेट बन गए. जैसे-जैसे साल खत्म हो रहा है, इन ट्रेंडिंग फ्लेवर्स को फिर से देखने का यह सही समय है. स्वादिष्ट हेल्दी मेयोनेज़ से लेकर मसाला करी में तक, यहां उन डिशेज की लिस्ट है जिन्होंने हमारे फीड पर राज किया और इस साल को स्वादिष्ट और यादगार बना दिया.

यहां हैं साल 2025 के वायरल व्यंजन- (Here Are 7 Viral Recipes)

1. क्विक मेयो में अंडे और मिर्च का उपयोग- (‘Quick Mayo' Using Eggs And Chillies)

डिजिटल क्रिएटर @she_individualist द्वारा शेयर की गई इस रेसिपी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. वायरल वीडियो की शुरुआत एक उबले अंडे को ग्राइंडर में डालने से होती है, उसके बाद लाल मिर्च, लहसुन की कलियां और थोड़ा सा तेल डालकर तीखा एग मेयो ब्लेंड तैयार किया जाता है. इसके बाद, आटे के एक टुकड़े को तवे पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाया जाता है. मसालेदार मेयो को रोटी के ऊपर उदारतापूर्वक फैलाया जाता है, जिसके ऊपर टमाटर, खीरा, प्याज और शिमला मिर्च की फ्रेश स्लाइस रखे जाते हैं. पराठे को रोल में मोड़ने से पहले मेयो की एक और लेयर फ्लेवर को लॉक कर देती है. मसालेदार मेयो की अचानक हुई क्रेविंग से पैदा हुआ एक क्विक, हेल्दी बाइट जो जितना स्वादिष्ट है उतना ही आसान भी है.

2. चीटोस चिकन लॉलीपॉप- (Cheetos Chicken Lollipop)

इस रेसिपी ने खाने के शौकीनों को एक्साइटेड कर दिया. @great_indian_asmr के एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में, एक फूड व्लॉगर ने मसालेदार चीटोस का उपयोग करके चिकन को एक बोल्ड ट्विस्ट दिया है. यह प्रोसेस लहसुन, प्याज पाउडर, पेपरिका, मिर्च पाउडर, नमक और तेल में चिकन के लेग को मैरीनेट करने से शुरू होती है. चूल्हे पर चिकन को ग्रिल करने के बाद, इन्हे चीज, दही और अजमोद के साथ मिलाया जाता है. फिर मिश्रण को एग के साथ कोड करके क्रश्ड हुए चीटोस पाउडर में कोट किया जाता है. लास्ट में, चिकन को सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है, जिससे एक तीखा, लाजवाब स्नैक बनता है.

3. हेल्दी लौकी मोमो- (Healthy ‘Lauki' Momo)

आमतौर पर मोमो सेहत के हेल्दी नहीं माने जाते हैं. शेफ नेहा दीपक शाह की वायरल रील ने लौकी का इस्तेमाल करके मोमोज में एक हेल्दी ट्विस्ट दिया है. कद्दूकस की हुई लौकी को प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और थोड़े से तेल के साथ मिलाया जाता है, और ज़्यादा स्वाद के लिए पनीर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फिलिंग को कच्चा या हल्का सा भूनकर पतले मोमो के आटे में लपेटा जा सकता है. लास्ट में, मोमोज को 7-8 मिनट तक सॉफ्ट और जूसी होने तक स्टीम किया जाता है, जिससे यह एक लाइट और हेल्दी नाश्ता बन जाता है.

4. क्रिस्पी वायरल ऑमलेट- (Crispy Viral Omelette)

पापड़ अब सिर्फ़ एक क्रंची साइड डिश नहीं रहा, बल्कि यह पापड़ ऑमलेट नामक एक वायरल रेसिपी का मुख्य आकर्षण बन गया है. फ़ूड क्रिएटर परिचय द्वारा शेयर की गई इस देसी रेसिपी में पापड़ को हल्का तलकर, उस पर एक अंडा फोड़कर, नमक, काली मिर्च, पनीर, प्याज़, मिर्च और टमाटर डालकर सर्व किया जाता है. पकने के बाद, ऑमलेट को टैको जैसे शेप में मोड़कर एक कुरकुरा, चटपटा नाश्ता बनाया जाता है. यह झटपट बनने वाली और पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली रेसिपी साबित करती है कि क्लासिक रेसिपीज़ भी वायरल हो सकती हैं.

5. क्विक यूनिक खिचड़ी पराठा- (Quick And Unique Khichdi Paratha)

बची हुई सब्ज़ी से स्वादिष्ट पराठे बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बची हुई खिचड़ी पराठे के बारे में सुना है? इंस्टाग्राम वीडियो में, बची हुई खिचड़ी को चपटे आटे पर फैलाया जाता है, उस पर मिर्च पाउडर छिड़का जाता है और उसे एक पकौड़े के आकार में मोड़ा जाता है. आटे को बेलकर तवे पर मक्खन के साथ सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाया जाता है, और ताज़े दही के साथ सर्व किया जाता है. बचे हुए खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने का यह एक आसान तरीका है.

6. ब्रेड और चिकन से बने नगेट्स- (Nuggets Made With Bread And Chicken)

एक इंस्टाग्राम वीडियो में सॉफ्ट, जूसी चिकन नगेट्स बनाने की एक आसान रेसिपी दिखाई गई है जो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी. चिकन को पहले आधा पकाया जाता है, फिर अंडे और ब्रेडक्रम्ब्स में कोट किया जाता है, अंदर अंडे और ब्रेड को बधने के लिए एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत नहीं होती. नगेट्स को धीमी आंच पर थोड़े से तेल में गोल्डन ब्राउन और क्रंची होने तक फ्राई किया जाता है. इन्हें बाद में फ्रीज़ करके भी फ्राई जा सकता है, जिससे यह एक क्विक, स्वादिष्ट नाश्ता बन जाता है और चटनी के साथ सबसे अच्छा लगता है.

7. स्टीम एग मसाला करी- (Steamed Eggs In Masala Curry)

@puviyakitchen के एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में एक यूनिक साउथ इंडियन स्टाइल की अंडा करी को एक यूनिक स्टाइल में दिखाया गया है. इस रेसिपी की शुरुआत इडली के मोल्ड में फेंटे हुए अंडे और धनिए के मिश्रण को भाप में पकाकर की जाती है जिससे सॉफ्ट, राउंड अंडे के पीस बनते हैं. करी बेस के लिए, राई, उड़द दाल, प्याज, मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर को धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसालों के साथ रोस्ट किया जाता है. पानी डालकर धीमी आंच पर पकाने के बाद, उबले हुए अंडों को ग्रेवी में मिलाकर चपाती के साथ गरमागरम सर्व किया जाता है.

