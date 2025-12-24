विज्ञापन
लगातार 10 साल से बिरयानी भारतीयों की पहली पसंद, Swiggy की रिपोर्ट में इस साल किन फूड्स ने मारी बाजी

Swiggy Report: स्विगी हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करती है जिसमें वो साल के कुछ ऐसे ऑर्डर दिखाते हैं जो न सिर्फ सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं बल्कि, आपको हैरान भी कर सकते हैं.

लगातार 10 साल से बिरयानी भारतीयों की पहली पसंद, Swiggy की रिपोर्ट में इस साल किन फूड्स ने मारी बाजी
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा स्विगी पर क्या हुआ ऑर्डर.

जब भी हमारा मन खाना बनाने का नहीं करता हम ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से खाना ऑर्डर कर देते हैं जो न हमारे समय को बचाता है बल्कि हमारे पसंद का खाना भी हम तक पहुंचाते हैं. आज के समय में  ऑनलाइन ऑर्डरिंग सुविधा न हमारे समय को काफी बचाया है क्योंकि, घर के समान से लेकर जरूरत की सारी चीजें हमें बड़े आसानी से यहां मिल जाती हैं. ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कंपनी स्विगी ने मंगलवार को एक बेहद खास रिपोर्ट जारी की. स्विगी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि साल 2025 में उसे सबसे ज्यादा कौन-सी डिश के ऑर्डर मिले. स्विगी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को इस साल सबसे ज्यादा बिरयानी, बर्गर, पिज्जा, डोसा के ऑर्डर मिले. कंपनी ने बताया कि इस साल भारतीयों ने उसे सबसे ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर दिए. तो चलिए जानते हैं कौन सी डिश कौन से नबंर हुई शामिल.

इस साल कौन सी डिश सबसे ज्यादा हुई ऑर्डर- (Most ordered food on Swiggy)

1. बिरयानी-

साल 2025 में स्विगी को मिले बिरयानी के 9.3 करोड़ ऑर्डर जी हां आपने सही सुना. स्विगी की ‘हाउ इंडिया स्विगीड' रिपोर्ट के 10वें वर्जन में कंपनी ने बताया कि इस साल उनके यूजर्स का पसंदीदा खाना बिरयानी रहा. स्विगी को इस साल बिरयानी के कुल 9.3 करोड़ ऑर्डर मिले. 



2. बर्गर-

स्विगी यूजर्स के सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर बर्गर रहा, इस साल कुल 4.42 करोड़ ऑर्डर मिले.

3. पिज्जा-

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पिज्जा रहा, स्विगी को इस साल पिज्जा के कुल 4.01 करोड़ ऑर्डर मिले.

4. डोसा-

सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाले मील की लिस्ट में चौथे स्थान पर डोसा रहा, इस साल स्विगी ने डोसा के 2.62 करोड़ ऑर्डर डिलीवर किए.

