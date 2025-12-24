लगातार 10 साल से बिरयानी भारतीयों की पहली पसंद, Swiggy की रिपोर्ट में इस साल किन फूड्स ने मारी बाजी

जब भी हमारा मन खाना बनाने का नहीं करता हम ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से खाना ऑर्डर कर देते हैं जो न हमारे समय को बचाता है बल्कि हमारे पसंद का खाना भी हम तक पहुंचाते हैं. आज के समय में ऑनलाइन ऑर्डरिंग सुविधा न हमारे समय को काफी बचाया है क्योंकि, घर के समान से लेकर जरूरत की सारी चीजें हमें बड़े आसानी से यहां मिल जाती हैं. ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कंपनी स्विगी ने मंगलवार को एक बेहद खास रिपोर्ट जारी की. स्विगी ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि साल 2025 में उसे सबसे ज्यादा कौन-सी डिश के ऑर्डर मिले. स्विगी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को इस साल सबसे ज्यादा बिरयानी, बर्गर, पिज्जा, डोसा के ऑर्डर मिले. कंपनी ने बताया कि इस साल भारतीयों ने उसे सबसे ज्यादा बिरयानी के ऑर्डर दिए. तो चलिए जानते हैं कौन सी डिश कौन से नबंर हुई शामिल.

इस साल कौन सी डिश सबसे ज्यादा हुई ऑर्डर- (Most ordered food on Swiggy)

1. बिरयानी-

साल 2025 में स्विगी को मिले बिरयानी के 9.3 करोड़ ऑर्डर जी हां आपने सही सुना. स्विगी की ‘हाउ इंडिया स्विगीड' रिपोर्ट के 10वें वर्जन में कंपनी ने बताया कि इस साल उनके यूजर्स का पसंदीदा खाना बिरयानी रहा. स्विगी को इस साल बिरयानी के कुल 9.3 करोड़ ऑर्डर मिले.

2. बर्गर-

स्विगी यूजर्स के सबसे पसंदीदा खाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर बर्गर रहा, इस साल कुल 4.42 करोड़ ऑर्डर मिले.

3. पिज्जा-

लिस्ट में तीसरे स्थान पर पिज्जा रहा, स्विगी को इस साल पिज्जा के कुल 4.01 करोड़ ऑर्डर मिले.

4. डोसा-

सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाने वाले मील की लिस्ट में चौथे स्थान पर डोसा रहा, इस साल स्विगी ने डोसा के 2.62 करोड़ ऑर्डर डिलीवर किए.

