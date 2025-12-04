Yearender 2025: साल 2025 के 5 वायरल फ़ूड हैक्स जिन्होंने किचन में हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया

2025 किचन आइडियाज़ (kitchen ideas) के लिए एक बड़ा साल साबित हुआ. सोशल मीडिया पर, लोग ऐसे झटपट तरकीबें शेयर करते रहे जिनसे रोज़ाना खाना बनाना थोड़ा आसान और मज़ेदार हो गया. इनमें से ज़्यादातर तरकीबें असल ज़िंदगी के पलों से जुड़ी थीं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ठंड का मौसम, आखिरी पलों में कुछ खाने की क्रेविंग, चीज़ों के खराब होने से पहले उन्हें इस्तेमाल करने की टिप्स आदि. कुछ हैक्स ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, "मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा?", जबकि कुछ ने कमेंट्स में दोस्ताना बहस छेड़ दी. कुछ हैक्स तो कई घरों की किचन में शामिल हो गई. सबसे ख़ास बात यह थी कि ये आइडियाज़ कितने आसान थे. तो चलिए जानते हैं साल के कुछ बेहतरीन हैक्स.

2025 के टॉप किचन हैक्स- Top Food Hacks That Went Viral In 2025:

1. ऑयल फ्री- क्रंची पूरी ट्रिक- (The Oil-Free Crispy Puri Trick)

एक वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि तलने से पहले गरम तेल में एक चुटकी नमक और दो टूथपिक डालने पर पूरियां ज़्यादा कुरकुरी बनती हैं और कम तेल सोखती हैं. इसमें इस विधि का को दिखाया गया और पूरियों में तेल कम दिखा. फैक्ट यह था कि नमक, जो तेल में नहीं घुलता, उसे बैलेंस रखने और तेल सोखने में कम मदद मिल सकती है.

2. पराठों को गर्म रखने के लिए देसी मां का थर्मस हैक- (Desi Mom's Thermos Hack To Keep Parathas Warm)

कनाडा में एक देसी मां ने फ्रेश बने पराठों को फॉइल में लपेटकर थर्मस फ्लास्क में रख दिया, जिससे वे -14 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी गर्म रहे, और वायरल हो गए. एक वीडियो में थर्मस खोलने पर पराठों से भाप निकलती दिखाई गई, जिससे साबित हुआ कि इन्सुलेशन कितना प्रभावी हो सकता है. प्रवासी भारतीयों ने तुरंत इस आइडिया को अपनाया, खासकर उन लोगों ने जो सर्दियों में ठंडी, सख्त रोटियों से जूझ रहे थे. यह विदेशों में देसी समस्या-समाधान का एक परफेक्ट उदाहरण था.

3. उबले अंडे छीलने के लिए नींबू का हैक्स- (The Lemon Hack To Make Peeling Boiled Eggs Easier)

इस हैक्स में उबलते पानी में नींबू का एक पीस या नींबू का रस डालकर अंडे के छिलके उतार दिए जाते हैं, जिससे ठंडा होने पर अंडे आसानी से छिल जाते हैं. वायरल क्लिप में दिखाया गया है कि अंडों को नींबू के साथ उबालने और फिर बर्फ के पानी में डालने के बाद छिलके आसानी से निकल जाते हैं. कई उपयोगकर्ताओं ने इस तरकीब की सराहना की और कहा कि वे इसे आजमाने की योजना बना रहे हैं, जबकि कुछ का तर्क था कि फ्रेश अंडे बनाना अभी भी मुश्किल हो सकता है. अन्य लोगों ने इसकी तुलना जार में अंडे हिलाने जैसे पुराने तरीकों से की. कुल मिलाकर, नींबू वाला तरीका आसानी से छिलका उतारने का एक क्विक हैक्स है.

4. अकेले रहने वाले लोगों के लिए दूध खत्म करने का हैक- (The Milk-Finishing Hack For People Living Alone)

एक ब्लॉगर अकेले रहने वाले लोगों की एक आम समस्या पर बात करने के लिए वायरल हो गई. दूध खत्म होने से पहले ही खराब हो जाना. खुली हुई बोतल के आखिरी हिस्से को खराब होने देने के बजाय, उसने उससे घर का बना पनीर बनाया. वीडियो में, उसने बचे हुए दूध को एक बर्तन में डाला, उसे उबाला और उसे जमाने के लिए नींबू का रस मिलाया. जब ठोस पदार्थ अलग हो गए, तो उसने उन्हें छानकर फ्रेश पनीर बनाया, फिर उसमें कटे हुए जलापेनो, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डालकर स्वाद बढ़ाया. उसने यह भी बताया कि पनीर को जमाकर बाद में पनीर भुर्जी जैसे झटपट बनने वाले व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है. लोगों को यह सरल और किफ़ायती तरीका बहुत पसंद आया.

5. टॉर्टिला समोसा हैक्स - (The Tortilla Samosa Hack That Surprised Foodies)

एक पंजाबी मां के वीडियो में दिखाया गया है कि वह समोसा पट्टी की जगह टॉर्टिला का इस्तेमाल कर रही हैं, जो पारंपरिक आटे के न मिलने पर एक झटपट विकल्प था. उन्होंने टॉर्टिला को हल्का गर्म किया, उन्हें दो हिस्सों में काटा, आटे के पेस्ट से कोन का शेप दिया, आलू-मटर की फिलिंग डाली और उन्हें कुरकुरा होने तक तला. समोसा खाने के शौकीनों को यह बहुत पसंद आया.

