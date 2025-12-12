Year Ender Food 2025: दुनिया की टॉप 15 बेहतरीन क्यूजीन में शामिल हुई इंडियन डिश, यहां देखिए लिस्ट

Year Ender 2025: किसी भी देश को समझने का सबसे आसान तरीका उसका खाना है, और भारतीय व्यंजन हमेशा अपनी विविधता और गहराई के लिए पहचाने जाते हैं. उत्तर के नरम पराठों से लेकर पश्चिम की स्वादिष्ट करी तक और दक्षिण के नारियल से भरपूर व्यंजनों तक भारत का हर क्षेत्र अपनी अलग पहचान प्लेट में परोसता है. यही विविधता भारतीय भोजन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाती है. TasteAtlas की 2025/26 की 100 बेस्ट क्यूज़ीन की लिस्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है, जिसमें भारत को टॉप 15 में जगह मिली है. यह उन स्वादों को सम्मान है जो घरेलू, परिचित और परंपरा से जुड़े हैं.

भारतीय क्यूजीन ने हासिल किया दुनिया में 13वां स्थान

TasteAtlas ने भारतीय क्यूजीन को 5 में से 4.43 स्कोर के साथ 13वें स्थान पर रखा है. यह रैंकिंग भारत के अलग-अलग व्यंजनों और उनकी फ्लेवर प्रोफाइल देखते हुए दी गई है. भारतीय खाना अपने बैलेंस मसालों, धीमी आंच पर बने व्यंजनों और मीठे, खट्टे, मसालेदार और नमकीन स्वादों के खूबसूरत मेल के लिए जाना जाता है.

TasteAtlas ने जिन प्रमुख भारतीय व्यंजनों को हाइलाइट किया है, उनमें शामिल हैं:

• बटर गार्लिक नान (4.7): नरम, स्वादिष्ट नान जो ज्यादातर भारतीय करी के साथ बेहतरीन लगती है.

• अमृतसरी कुलचा (4.7): पंजाब का मशहूर स्टफ्ड कुलचा.

• गरम मसाला (4.6): अनगिनत भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला मसाला.

• परोट्टा (4.6): दक्षिण भारत में पसंद किया जाने वाला लेयर वाला फ्लैटब्रेड.

• मुठिया (4.6): सब्जियों और आटे से बना एक लोकप्रिय गुजराती स्टीम्ड स्नैक.

ये व्यंजन भारतीय खाने की विशाल विविधता का सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं.

दुनिया की बेस्ट क्यूज़ीन की ग्लोबल रैंकिंग

इस लिस्ट में इटैलियन क्यूज़ीन 4.64 स्कोर के साथ टॉप पर है.

ग्रीक क्यूजीन दूसरे नंबर पर है, जिसका स्कोर 4.6 है. Finiki Lakonias (4.8) और Fava Santorinis (4.7) जैसे व्यंजन इसके फ्रेश और मेडिटेरेनियन फ्लेवर को दर्शाते हैं.

पेरूवियन क्यूज़ीन 4.54 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है, जो Salsa Ocopa (4.8) और Pollo a la Brasa जैसे चमकदार, लाइवली व्यंजनों के लिए जानी जाती है.

टॉप 15 क्यूजीन की लिस्ट:

1. इटली

2. ग्रीस

3. पेरू

4. पुर्तगाल

5. स्पेन

6. जापान

7. तुर्की

8. चीन

9. फ्रांस

10. इंडोनेशिया

11. मैक्सिको

12. सर्बिया

13. भारत

14. पोलैंड

15. USA

इंडियन क्यूजीन के लिए यह पहचान क्यों जरूरी है?

भारत की यह रैंकिंग दिखाती है कि भारतीय व्यंजन लगातार वर्ल्ड लेवल पर ध्यान आकर्षित करते हैं. दुनिया भर के लोग अब केवल कुछ चुनिंदा भारतीय व्यंजनों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय खाने, पारंपरिक मसालों और अलग-अलग तरह की कुकिंग टेक्नीक को भी जानने लगे हैं. इंडियन इंग्रीडिएंट्स और डिशेस अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों और किचन में भी अपनी जगह बना रहे हैं, जिससे भारत की फूड कल्चर दुनिया के और करीब पहुंच रही है.

ये मान्यता यह भी बताती है कि भारतीय घरों का भोजन, स्ट्रीट फूड और लोकल फूड्स मिलकर एक ऐसी क्यूजीन बनाते हैं जो हर किसी के अनुसार होती है और लोगों को पसंद भी आती है.

