सर्दियों में साग का स्वाद बढ़ाना है? अपनाएं ये 5 जादुई ट्रिक्स, उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

5 steps to make saag tasty : सर्दियों का मौसम हो और थाली में गर्मागर्म सरसों का साग और मक्की की रोटी न हो, तो लगता है कुछ अधूरा है. साग न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर वैसा स्वाद नहीं आता जैसा ढाबों या गांवों में चूल्हे पर बने साग में आता है. अगर आप भी अपने साग को और भी टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो ये 5 आसान ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी.

सिर्फ सरसों के पत्तों से बना साग कभी-कभी कड़वा लग सकता है. असली स्वाद तब आता है जब आप पत्तों का सही मिश्रण तैयार करें. हमेशा सरसों के साथ पालक, बथुआ और मेथी जरूर मिलाएं. सही अनुपात यह है कि अगर आप 1 किलो सरसों ले रहे हैं, तो उसमें आधा किलो पालक और 250 ग्राम बथुआ डालें. बथुआ साग को मखमली टेक्सचर देता है और मेथी खुशबू बढ़ाती है.

साग को गाढ़ा और एकसार करने के लिए उसमें 'आलन' डाला जाता है. ज्यादातर लोग इसमें सादा मक्की का आटा डाल देते हैं, जिससे कई बार गांठें पड़ जाती हैं. ट्रिक यह है कि मक्की के आटे को थोड़े से गुनगुने पानी या छाछ में घोलकर साग में मिलाएं. इसे डालने के बाद साग को कम से कम 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर घोंटते रहें. इससे साग में सोंधापन आता है.

आजकल समय बचाने के लिए लोग मिक्सी में साग पीस लेते हैं, जिससे उसका स्वाद खराब हो जाता है. साग का असली मजा उसके रेशों में है. कोशिश करें कि लकड़ी की 'मथनी' या 'घोटनी' का इस्तेमाल करें. जितना ज्यादा साग घुटेगा, उतना ही वह मक्खन की तरह मुलायम और स्वादिष्ट बनेगा.

साग की जान उसके तड़के में होती है. तड़के के लिए हमेशा शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें. जब घी गरम हो जाए, तो उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भरपूर मात्रा में डालें. लहसुन को तब तक भूनें जब तक वह गहरा सुनहरा न हो जाए. अंत में एक चुटकी हींग और सूखी लाल मिर्च का तड़का ऊपर से लगाएं, यह खुशबू को दोगुना कर देगा.

साग का तीखापन और कड़वाहट बैलेंस करने के लिए पकाते समय छोटा सा टुकड़ा गुड़ डाल दें. यह स्वाद को निखार देता है. परोसते समय ऊपर से ढेर सारा सफेद मक्खन (Homemade Butter) डालना न भूलें. मक्खन और साग का मेल इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)