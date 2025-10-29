आपकी नॉर्मल काफी बन जाएगी अमृत के समान, AIIMS के डॉक्टर ने बताया कॉफी बनाने का सही तरीका

Coffee Banane ka Sahi Tarika: आपकी सुबह की काफी क्या करती है, बस आपकी नींद खोलती है? लेकिन अगर आप सुबह की कॉफी को आप थोड़ा हेल्दी और एनर्जेटिक बनाना चाहें, तो AIIMS के डॉ. सौरभ सेठी का यह पांच स्टेप वाला आसान हैक आपको एक बार जरूर आजमाना चाहिए. बस अपनी सिंपल ब्लैक कॉफी के साथ आपको इन पांच चीजों को जोड़ना है, दूध की कुछ बूंदें, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा कोको पाउडर और एक चम्मच MCT ऑयल. ये कॉफी न सिर्फ स्वादिष्ट बनेगी, बल्कि आपके ब्रेन, गट हेल्थ और पूरे शरीर को एनर्जी भी देगी.

स्टेप 1- ब्लैक कॉफी से शुरुआत

सबसे पहले ताज़ी बनी ब्लैक कॉफी लें. इसमें भरपूर ऐंटिऑक्सीडेंट होते हैं जो दिन की शुरुआत एनर्जी से भर देते हैं. रिसर्च के मुताबिक, ब्लैक कॉफी न सिर्फ थकान कम करती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़, ब्रेन डिज़ीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा भी घटा सकती है.

स्टेप 2 – थोड़ा सा दूध (ऑप्शनल)

अगर चाहें तो इसमें अपनी पसंद का दूध डालें – बादाम, सोया या डेयरी मिल्क. बादाम का दूध हल्का, कम कैलोरी वाला और विटामिन E, कैल्शियम व मैग्नीशियम से भरपूर होता है. सोया मिल्क में प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो हड्डियों और दिल को मज़बूत बनाते हैं.

स्टेप 3 – चुटकी भर दालचीनी

अब इसमें डालें एक चुटकी दालचीनी. यह सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाती बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने, सूजन कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है. दालचीनी में मौजूद ‘सिनेमाल्डिहाइड' नामक तत्व बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाव करता है.

स्टेप 4 – थोड़ा कोको पाउडर

इसके बाद डालें थोड़ा सा कोको पाउडर. यह पाचन के लिए फायदेमंद है और दिमाग को एक्टिव रखता है. कोको में मौजूद पॉलीफेनॉल्स ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने, मूड बेहतर बनाने और दिल की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

स्टेप 5 – एक चम्मच MCT ऑयल

आखिर में डालें एक चम्मच MCT ऑयल. यह शरीर को तुरंत एनर्जी देता है और फोकस बढ़ाने में मदद करता है. यह तेल नारियल या पाम ऑयल से बनता है और जल्दी पच जाता है. इसे लेने से शरीर में गुड बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं, जिससे पाचन बेहतर होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)