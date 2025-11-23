विज्ञापन
Kisme hota hai sabse jyda vitamin : आंवले को स्किन और बालों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं माना जाता. इसलिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

इस फल में होता है सबसे ज्यादा Vitamin C, डाइट में कर लीजिए शामिल स्किन और बाल के लिए है रामबाण
Amla vitamin c rich : विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कोलेजन (Collagen) बनाने में मदद करता है.

Vitamin c rich fruit : जब भी विटामिन सी की बात आती है, तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सबसे पहले संतरे और नींबू आते हैं. लेकिन, एक फल ऐसा है जो विटामिन सी के मामले में इन सबको मीलों पीछे छोड़ देता है. यह है हमारा देसी फल आंवला (Amla). बता दें कि एक छोटे से आंवले में उतना विटामिन सी होता है, जितना कई संतरों को मिलाकर भी नहीं मिलेगा. आंवला  (Indian Gooseberry)  खाने से हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति तुरंत बढ़ जाती है. यह न केवल सर्दी-जुकाम से बचाता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

स्किन और बालों के लिए 'रामबाण' इलाज

आंवले को स्किन और बालों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं माना जाता. इसलिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

स्किन को बनाए चमकदार और जवान - Anti-Aging food

विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कोलेजन (Collagen) बनाने में मदद करता है. कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो स्किन को टाइट रखता है, झुर्रियों (Wrinkles) को जल्दी आने से रोकता है और आपको जवां बनाए रखता है. आंवला खाने से आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है और दाग-धब्बे (Blemishes) कम होते हैं. यह फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, जिससे त्वचा हेल्दी बनी रहती है.

बालों को दे मजबूती और घनापन

अगर आप बाल झड़ने (Hair Fall) या सफेद होने की समस्या से परेशान हैं, तो आंवला आपकी मदद कर सकता है. यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों का रंग बनाए रखने में मदद करता है, और उन्हें घना (Thick) और चमकदार (Shiny) बनाता है. डैंड्रफ और स्कैल्प की दूसरी समस्याओं में भी आंवला बहुत असरदार होता है.

आंवला को डाइट में शामिल करने का आसान तरीका

  • आंवला को डाइट में शामिल करना बहुत आसान है. आप इसे कच्चा खा सकते हैं.
  • इसका मुरब्बा, कैंडी या चटनी बना सकते हैं. 
  • सबसे आसान तरीका है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आंवले का जूस पीना.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

