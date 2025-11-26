विज्ञापन
विशेष लिंक

शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीना हर बार फायदेमंद नहीं होता, जानिए कब बनता है जहर

Honey and Warm Water Risks: गलत तरीके से शहद का सेवन शरीर के लिए जहर जैसा असर दिखा सकता है. शहद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और मिनरल्स से भरपूर होता है. लेकिन, अगर आप इसे गलत तापमान पर या गलत समय पर पीते हैं, तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीना हर बार फायदेमंद नहीं होता, जानिए कब बनता है जहर
Honey and Warm Water Risks: गर्म पानी में शहद मिलाकर सेवन करने नुकसान.

Honey and Warm Water Risks: गुनगुने पानी में शहद मिलाकर सेवन करने के फायदे कमाल के हैं. हममें से ज्यादातर लोग सुबह की शुरुआत डिटॉक्स ड्रिंक से करते हैं नींबू, शहद और गर्म पानी. सोशल मीडिया, फिटनेस ट्रेंड्स और कई घरेलू नुस्खों ने यह विश्वास बना दिया है कि शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीना हमेशा फायदेमंद होता है. चाहे वजन घटाना हो, सर्दी-जुकाम ठीक करना हो या पाचन को बेहतर बनाना, शहद वाला गर्म पानी एक जादुई उपाय की तरह मशहूर है. लेकिन, क्या यह सच में हर बार फायदेमंद होता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है. गलत तरीके से शहद का सेवन शरीर के लिए जहर जैसा असर दिखा सकता है. शहद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम और मिनरल्स से भरपूर होता है. लेकिन, अगर आप इसे गलत तापमान पर या गलत समय पर पीते हैं, तो इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं और यह शरीर में टॉक्सिन बनने का कारण भी बन सकता है.

शहद कब बनता है नुकसानदायक? | When Does Honey Become Harmful?

1. बहुत गर्म पानी में शहद मिलाना

शहद को 40°C से ज्यादा गर्म पानी में मिलाने पर इसके प्राकृतिक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। इससे शहद के फायदे तो खत्म होते ही हैं, साथ ही इसमें Hydroxymethylfurfural (HMF) नामक एक रसायन बनने लगता है, जिसे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है. यही कारण है कि आयुर्वेद भी उबलते या ज्यादा गर्म पानी में शहद डालने की मनाही करता है.

2. बार-बार दिन में शहद वाला पानी पीना

कुछ लोग वजन कम करने की चाह में इसे हर सुबह-शाम पीने लगते हैं. लेकिन, ज्यादा मात्रा में शहद का सेवन ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, दांतों पर असर डाल सकता है और मोटापे का कारण भी बन सकता है. याद रखें, शहद भी शक्कर का ही एक रूप है.

इसे भी पढ़ें: दूध से ज्यादा ताकतवर हैं ये 5 देसी ड्रिंक्स, दादी-नानी बताती थीं, अब साइंस ने भी माना

3. डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरा

डायबिटीज वाले लोगों को शहद का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए. यह शुगर लेवल को अचानक बढ़ा सकता है. चाहे पानी गुनगुना हो या सामान्य शहद उनकी सेहत के लिए जोखिम बन सकता है.

तो फिर शहद कैसे और कब पीना चाहिए?

  • गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, जो हाथ से छूने पर हल्का गर्म महसूस हो, लेकिन उबलता हुआ न हो.
  • शहद सुबह खाली पेट सिर्फ एक बार लें, बार-बार सेवन से बचें.
  • शहद को धातु के चम्मच से न निकालें, लकड़ी या स्टील का चम्मच बेहतर माना जाता है.
  • नींबू के साथ लें तो और अच्छा, लेकिन पानी का तापमान नियंत्रित होना जरूरी है.

फायदे तभी मिलेंगे जब तरीका सही होगा

शहद वाला गुनगुना पानी पाचन सुधारता है, वजन कंट्रोल करता है, इम्युनिटी बढ़ाता है और शरीर को साफ करता है. लेकिन, वही शहद अगर ज्यादा गर्म पानी में मिलाया जाए, तो इसके गुण उलटकर नुकसान में बदल सकते हैं.

शहद अमृत है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही अमृत शरीर के लिए जहर बन सकता है. इसलिए बस एक बात याद रखें पानी गुनगुना हो, शहद कम हो और तरीका सही हो. तभी सेहत आपको असली फायदा देगी, न कि

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Honey, Warm Water, Honey And Warm Water Benefits And Risks, Shahad Ko Garam Pani Mein Milakar Pina Chahiye Ya Nahi, Honey And Water For Weight Loss, Honey And Water For Immunity, Honey And Water For Digestion, Honey And Water For Skin And Hair, Side Effects Of Drinking Honey With Warm Water, Honey And Water For Energy And Endurance, Shahad Aur Garam Pani Ke Fayde Aur Nuksan, When To Avoid Drinking Honey With Warm Water For Weight Loss, Benefits And Side Effects Of Drinking Honey With Warm Water Daily, How To Drink Honey With Warm Water For Maximum Benefits, Shahad Ko Garam Pani Mein Milakar Pina Chahiye Ya Nahi For Immunity, Drinking Honey With Warm Water For Skin And Hair Care, Honey And Warm Water For Digestion And Gut Health, Can Drinking Honey With Warm Water Be Poisonous?
Get App for Better Experience
Install Now