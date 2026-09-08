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नींबू में कौन सा विटामिन होता है? जानिए रोज 1 नींबू खाने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं

नींबू में सबसे ज्यादा Vitamin C पाया जाता है. जानिए नींबू के पोषक तत्व, रोज नींबू पानी पीने के फायदे, और क्या इसमें Vitamin D या B12 भी होता है.

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नींबू में कौन सा विटामिन होता है? जानिए रोज 1 नींबू खाने से शरीर को क्या फायदे मिलते हैं
नींबू में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है?
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नींबू लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा फल सबसे ज्यादा किस विटामिन का खजाना है? कई लोग मानते हैं कि नींबू हर विटामिन की कमी पूरी कर सकता है, जबकि सच्चाई कुछ और है. जानिए नींबू में कौन सा विटामिन होता है, यह शरीर को कैसे फायदा पहुंचाता है और किन लोगों को इसका सेवन सीमित करना चाहिए.

घर लौटते ही सबसे पहले जिसकी याद आती है, वो है एक गिलास ठंडा नींबू पानी. दाल में थोड़ा खट्टापन बढ़ाना हो या सलाद का स्वाद निखारना हो, हमारे घरों में नींबू के बिना काम ही नहीं चलता. सब्जी मंडी से धनिया-मिर्ची के साथ चार नींबू थैले में डालना हम कभी नहीं भूलते. पर क्या आपने कभी गौर किया है कि यह छोटा सा पीला फल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि हमारी सेहत का खजाना है? आखिर इसमें ऐसा कौन सा विटामिन भरा पड़ा है जो डाक्टर भी रोज इसे खाने की सलाह देते हैं? चलिए आज सीधी भाषा में समझते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ एक नींबू अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है.

नींबू में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है?

अगर सीधे शब्दों में कहें, तो नींबू का असली हीरो है विटामिन सी (Vitamin C), जिसे मेडिकल दुनिया में एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं.

विटामिन सी का पावरहाउस: एक मध्यम आकार के नींबू में लगभग 30 से 40 मिलीग्राम तक विटामिन सी मिल जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि एक नींबू आपके दिनभर की विटामिन सी की आधी से ज्यादा जरूरत अकेले पूरी कर देता है.
जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स: नींबू में सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि फ्लेवोनोइड्स नाम के ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं. ये शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं, सूजन घटाते हैं और अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसके अलावा इसमें थोड़ा पोटैशियम और विटामिन बी-6 भी होता है.

Vitamin C शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

कई लोग सोचते हैं कि विटामिन सी बस सर्दी-जुकाम से बचाता है, पर इसका काम इससे कहीं बड़ा है. हमारे शरीर के तीन सबसे जरूरी काम इसी पर टिके हैं:

  1. इम्यूनिटी को मजबूत करना: बदलते मौसम में जो लोग बार-बार बीमार पड़ते हैं, छींकें आने लगती हैं या खांसी घेर लेती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. विटामिन सी हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं को एक्टिव करता है, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती हैं.
  2. नेचुरल कोलेजन बनाना: चेहरे पर जो चमक, कसावट और जवानी दिखती है, वो कोलेजन नाम के प्रोटीन की वजह से होती है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कोलेजन कम होने लगता है. शरीर बिना विटामिन सी के कोलेजन बना ही नहीं सकता. अगर आप रोज नींबू ले रहे हैं तो आपकी त्वचा पर झुर्रियां देर से आएंगी और चोट भी जल्दी भरेगी.
  3. आयरन को सोखना: भारत में बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, खून की कमी यानी एनीमिया से जूझती हैं. हम पालक, मेथी और दालें खूब खाते हैं, पर पौधों से मिलने वाले आयरन को हमारा शरीर आसानी से नहीं सोख पाता. अगर आप पालक की सब्जी या दाल के ऊपर थोड़ा नींबू निचोड़ लें, तो भोजन का आयरन शरीर में कई गुना तेजी से एब्जॉर्ब होने लगता है.

क्या नींबू में Vitamin D या Vitamin B12 होता है?

इंटरनेट पर आजकल तरह-तरह के दावे तैरते रहते हैं. कुछ लोग वीडियो में बोलने लगते हैं कि नींबू पानी पीने से विटामिन डी या बी-12 की कमी पूरी हो जाएगी. आइए इस भ्रम को बिल्कुल साफ कर लें:

नींबू में विटामिन डी (Vitamin D) बिल्कुल नहीं होता. विटामिन डी आपको सुबह की धूप से या फिर खास खानपान जैसे दूध, अंडे और सप्लीमेंट्स से ही मिलता है.

नींबू में विटामिन बी-12 (Vitamin B12) भी शून्य होता है. बी-12 मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों या मांसाहारी खाने में पाया जाता है.

इसलिए अगर आपके शरीर में इन दोनों विटामिन्स की कमी है, तो उसके लिए नींबू पर निर्भर न रहें. उसके लिए डाक्टर की सलाह पर सही डाइट या जांच कराएं. नींबू सिर्फ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का राजा है, हर बीमारी की दवा नहीं.

Watch Video- The Discovery of the Vitamins: कब और कैसे मिले विटामिन्‍स, कैसे हुआ इनका नामकरण, विटामिन्स का इतिहास | Sehat ki pathshala, Ep- 4

रोज नींबू खाने या नींबू पानी पीने के 3 फायदे

अगर आप सुबह-सुबह एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा या एक नींबू निचोड़कर पीते हैं, तो शरीर को ये तीन बड़े फायदे तुरंत मिलते हैं:

  1. बेहतर पाचन और पेट की सफाई: नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड पेट के पाचक रसों (हाइड्रोक्लोरिक एसिड) को एक्टिव करता है. जिन लोगों को भारीपन, पेट फूलने या कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए यह वरदान है. यह लीवर को बाइल जूस बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है.
  2. ग्लोइंग और साफ त्वचा: जब पेट साफ रहेगा और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो चेहरा अपने आप चमकने लगेगा. नींबू का विटामिन सी मुहांसों से लड़ता है, चेहरे के दाग-धब्बों को हल्का करता है और स्किन को नेचुरल ग्लो देता है.
  3. पूरे दिन का हाइड्रेशन: कई लोगों को सादा पानी पीने में बोरियत लगती है और वे दिनभर कम पानी पीते हैं. पानी में नींबू का रस और हल्का सा काला नमक मिला देने से स्वाद बढ़ जाता है, जिससे आप ज्यादा पानी पी पाते हैं और शरीर हमेशा हाइड्रेट रहता है.

किन लोगों को ज्यादा नींबू नहीं खाना चाहिए?

हर अच्छी चीज की अति नुकसानदेह होती है, और यही नियम नींबू पर भी लागू होता है. कुछ लोगों को इसका सेवन संभलकर करना चाहिए:

तेज एसिडिटी और सीने में जलन:

जिन लोगों को जीईआरडी (GERD), पेट में अल्सर या बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आने की समस्या हो, उन्हें खाली पेट नींबू पानी नहीं पीना चाहिए. इसका सिट्रिक एसिड पेट की अंदरूनी परत को और छील सकता है.

दांतों का इनेमल खराब होना:

नींबू के रस में एसिड होता है. अगर आप रोज सीधे नींबू चूसते हैं या दिनभर नींबू पानी पीते रहते हैं, तो दांतों की ऊपरी परत (इनेमल) घिसने लगती है, जिससे ठंडा-गर्म लगने की झनझनाहट शुरू हो जाती है. इसका आसान हल यह है कि नींबू पानी हमेशा स्ट्रॉ (पाइप) से पिएं और पीने के तुरंत बाद सादे पानी से कुल्ला कर लें.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सवाल: क्या गर्म पानी में नींबू निचोड़ने से विटामिन सी खत्म हो जाता है?
जवाब: हां, अगर पानी खौलता हुआ या बहुत तेज गर्म है, तो विटामिन सी का असर कम हो सकता है. इसलिए हमेशा गुनगुने या सामान्य तापमान वाले पानी में ही नींबू का रस निचोड़ें.

सवाल: वजन घटाने के लिए नींबू में शहद मिलाना जरूरी है क्या?
जवाब: बिल्कुल नहीं. वजन केवल कैलोरी कम करने से घटता है. अगर आप सादे गुनगुने पानी में सिर्फ नींबू मिलाकर भी पिएंगे, तो भी मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज होगा. चीनी या ज्यादा शहद डालने से बेवजह कैलोरी ही बढ़ती है.

सवाल: एक दिन में कितने नींबू खाना सुरक्षित है?
जवाब: एक स्वस्थ वयस्क के लिए रोजाना एक से दो मध्यम नींबू का रस काफी होता है. इससे ज्यादा लेने से पेट में मरोड़ या एसिडिटी हो सकती है.

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि नींबू कोई महंगी विदेशी दवा नहीं, बल्कि अपनी रसोई में रखा सबसे सस्ता और असरदार नुस्खा है. रोज खाने के साथ या पानी में डालकर एक नींबू इस्तेमाल कीजिए, आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा और चेहरे की चमक भी बनी रहेगी.

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