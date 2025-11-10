कद्दू के बीज में कौन सा विटामिन होता है?

Pumpkin Seeds Benefits: कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते है घर के बड़े और बच्चे नाक मुंह बनाने लगते हैं. कद्दू से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता की कद्दू के अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उसके बीज में मौजूद होता है और कद्दू के बीज में मौजूद विटामिन, मैग्निशियम, जिंक और फाइबर जैसे अन्य जरूरी पोषक तत्व शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कद्दू के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

कद्दू के बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है- (Which Vitamin Does In Pumpkin Seeds)

विटामिन ई- यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मददगार है.

विटामिन बी12- लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सही कामकाज के लिए यह आवश्यक है.

विटामिन के- यह रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. कद्दू के बीज में विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

कद्दू बीज खाने के फायदे- (Kaddu Ke Beej Khane Ke Fayde)

कद्दू के बीजों में मौजूद हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और दिल को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इनमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे अच्छी नींद आती है. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो भी आप कद्दू के बीज का सेवन कर सकते हैं.

कैसे करें कद्दू के बीज को डाइट में शामिल- (How To Add Pumpkin Seeds In Diet)

कद्दू के बीज को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. क्योंकि इनका स्वाद काफी अच्छा होता है.

1. स्नैक-

कद्दू के बीज को रोस्ट करके या नमक और मसालों के साथ मिलाकर एक स्वादिष्ट स्नैक के रूप में खा सकते हैं.

2. सलाद-

कद्दू के बीज को सलाद में मिलाकर एक पौष्टिक और क्रंची ऑप्शन बना सकते हैं.

3. सूप-

कद्दू के बीज को सूप और स्टू में मिलाकर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट ऑप्शन बना सकते हैं.

