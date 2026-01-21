विज्ञापन
Women's Health: डॉक्टर ने बताया हर महिला को खाने चाहिए ये 5 बीज, बीमारियां रहेंगी दूर

Super Healthy Seeds For Women: चलिए डॉक्टर शुभम वात्स्या से जानते हैं वो कौन से 5 बीज है जो महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 

Women's Health: डॉक्टर ने बताया हर महिला को खाने चाहिए ये 5 बीज, बीमारियां रहेंगी दूर
Which seeds are best for females?

Super Healthy Seeds For Women: बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसलिए समय के साथ अपनी डाइट में कुछ बदलाव अच्छे शरीर के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. महिलाओं को अक्सर ऐसा लगता है कि हेल्दी डाइट जिसमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स हो वो काफी मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप नियमित रूप से अपनी डाइट में बीजों को शामिल करते हैं, तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. चलिए डॉक्टर शुभम वात्स्या से जानते हैं वो कौन से 5 बीज है जो महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 

महिलाओं के लिए कौन से बीज सबसे अच्छे हैं?

हलीम सीड्स: हलीम सीड्स फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और ई का बेहतरीन सपुरके है. इसमें फाइबर और प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है. हीमोग्लोबिन लेवल ठीक करना हो, बालों को झड़ने से रोकना या थकान को दूर करना हो नियमित रूप से इन बीजों का सेवन बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. डॉक्टर के अनुसार आप हलीम सीड्स को रोजाना आधा चम्मच खा सकते हैं.

आंवला: आंवला की रोज की की डोज विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, यह कोलेजन बनाता है, स्किन को फर्म करता है. नियमित रूप से इसका सेवन इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल में लाता है. आंवला फाइबर से भरपूर होता है, जो कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देता है. यह पेट को साफ रखने में मदद करता है.

फ्लैक्स सीड्सफ्लैक्स सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिगनिंज से भरपूर होते हैं, जो पीएमएस, मूड स्विंग्स, बढ़ते मुंहासे और हार्मोनल इम्बैलेंस को शांत करने में मदद करते हैं. इनका सेवन पाउडर के रूप में करना बेहद फायदेमंद माना जाता है. इन बीजों में पाए जाने वाले भरपूर फाइबर आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं और वजन को कंट्रोल में रखते हैं.

तिल: तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक से लोडेड भरा हुआ है, जो हेल्धी बोन्स, एब्डोमिनल क्रैम्प और स्लीप तीनों को सपोर्ट करता है.

पंपकिन सीड्स: ये सीड्स आइरन, जिंक, मैग्नीशियम और हेल्धी फैट्स से भरपूर हैं, जो अच्छी स्किन, हॉर्मोन, थायराइड और मूड स्विंग्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

