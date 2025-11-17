विज्ञापन
बिना जामन के थक्केदार दही कैसे जमाएं, आसान ट्रिक देख हो जाएंगे हैरान

Tips To Set Curd Faster In Winter: ठंड के मौसम में कई बार दही अच्छे से जम नहीं पाता है. अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको सर्दियों में बिना जामन के दही जमाने की ट्रिक बता रहे हैं.

Set Curd Faster In Winter: दही जमाने के आसान तरीके.

How To Set Curd Faster In Winter: दही का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन ठंड के मौसम में घर पर दही जमाना काफी मुश्किल होता है. क्योंकि कई बार ये गाढ़ा और मलाईदार नहीं जमता. कभी-कभी तो घर में जामन नहीं होता है ऐसे में समझ नहीं आता कि दही को कैसे जमाएं. अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, हम आपके लिए आसान उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप बिना जामन के भी दही को जमा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो उपाय.

बिना जामन के दही कैसे जमाएं (How to make curd without curd) 

बिना जामन के दही जमाने के लिए एक कटोरे में गुनगुना दूध लें. इसमें आधा नींबू निचोड़ दें. अब चम्‍मच की मदद से धीरे-धीरे मिलाएं. इस कटोरे को ढक दें और 8-10 घंटे के लिए अलग रख दें. आप इसे सूती कपड़े से कवर कर सकते हैं. यह देर तक गर्म रहेगा और बेहतर दही बनेगा.

दही जमाने का दूसरा तरीका- (Dahi Jamane Ka Tarika)

दही को जमाने के सबसे पहले दूध को एक बड़े बर्तन में डालें और इसे उबाल लें. दूध को उबालने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं. फिर दूध को उबालने के बाद, इसे ठंडा होने दें. दूध का तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. दूध में 3-4 ठंडल सफेद हरी मिर्च डालकर दूध को मिला दें. गर्म और शुष्क स्थान पर रखें. दूध को 7-8 घंटे के लिए जमने दें. दही जमने के बाद, इसे फ्रिज में रखें और ठंडा होने दें. उपयोग में लेने से पहले दही में डले मिर्च को निकाल लें.

ठंड में दही खाने का समय- (Dahi Khane Ka Sahi Smaye)

दही की तासीर ठंडी होती है इसलिए सर्दी के मौसम में दही को दोपहर के समय खाना बेस्ट माना जाता है. लेकिन ये बॉडी टू बॉडी भी होता है. कुछ लोग दही का सेवन कभी भी कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

