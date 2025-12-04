विज्ञापन
सर्दियों में बार-बार खाते हैं नमकीन और तला खाना, तो जान लें बड़े नुकसान

Salt Side Effects: अगर आप भी सर्दियों के मौसम में बार-बार खाते हैं नमकीन और तला हुआ खाना तो जान लें इससे होने वाले नुकसान.

सर्दियों के मौसम में भूख बढ़ जाती है, क्योंकि पाचन अग्नि दोगुनी तेजी से काम करती है. ऐसे में तला, भुना और नमकीन खाने का मन करता है.  काम के समय नमकीन और चाय पीने की आदत सभी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार नमक से बने पदार्थों का सेवन करना शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? हमें अंदाजा ही नहीं लगता है कि हम कितना नमक शरीर को खिला रहे हैं. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ने इस बात को माना है कि ज्यादा नमक का सेवन शरीर को बीमार कर देता है.

नमक ज्यादा खाने के नुकसान- (Namak Khane Ke Fayde)

आयुर्वेद कहता है कि सही मात्रा में लिया गया नमक शरीर के लिए वरदान है, लेकिन नमक का अत्याधिक सेवन शरीर को बीमार कर देता है. अधिक नमक का सेवन हाई बीपी और दिल संबंधी रोगों का जनक बन सकता है. ये पित्त और कफ को असंतुलित कर देता है, जिससे जोड़ों में दर्द की परेशानी होने लगती है, तो चलिए जानते हैं कि अधिक नमक के सेवन करने के कितने दुष्प्रभाव हो सकते हैं.

1. किडनी-

नमक के अधिक सेवन से किडनी की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है. अगर लंबे समय तक नमक या नमक से बनी चीजों का सेवन किया जाए तो किडनी खराब हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किडनी को सोडियम फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. लगातार बढ़ता बोझ किडनी को खराब कर सकता है.

2. हाई बीपी-

नमक का सेवन हाई बीपी और शरीर की सूजन को बढ़ाने का काम कर सकता है. सोडियम की मात्रा रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देती है और इससे कोशिकाओं पर अधिक दबाव बनता है. इससे बीपी बढ़ने लगता है. बीपी के साथ शरीर पर सूजन भी बढ़ने लगती है. 

3. स्किन-

नमक का अधिक सेवन करने से किडनी पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे चेहरे पर, आंखों के नीचे, और पैरों पर सूजन आ जाती है, जो संकेत देती है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही.

4. हड्डियों-

अधिक नमक का सेवन हड्डियों को भी कमजोर कर सकता है और पेट में जलन पैदा करता है. जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में मूत्र के साथ कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियां अपनी ताकत खो देती हैं. ऐसे में जोड़ों में दर्द और घुटनों में दर्द की परेशानी होने लगती है.

नोट-

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए नमक का सेवन कम करें. खाने में काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर लगता है कि खाने में नमक कम है तो ऊपर से काले नमक का इस्तेमाल करें या स्वाद को ठीक करने के लिए नींबू भी डाल सकते हैं. इसके अलावा, सब्जी में थोड़ा सेंधा नमक भी मिलाएं. शरीर में अधिक नमक को संतुलित करने के लिए पानी भी लगातार पीते रहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

