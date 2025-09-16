Shardiya Navratri 2025: किस दिन से हो रही शारदीय नवरात्र की शुरुआत, जानें तिथि और प्रसाद रेसिपी

Shardiya Navratri 2025 In Hindi: इस साल शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. वहीं, नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित है. पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां को 'शैलपुत्री' कहा जाता है. शैलपुत्री मां का वाहन वृषभ (बैल) है, उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल पुष्प होता है. तो चलिए जानते हैं इस दिन चढ़ने वाला भोग.

मां शैलपुत्री का भोग (Maa Shailputri ka bhog)

नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है इसी दिन घटस्थापना भी होती है. मां शैलपुत्री को गाय के घी और दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है. आप माता को भोग में गाय के दूध से बनी खीर चढ़ा सकते हैं.

खीर बनाने के लिए सबसे पहले मखाना दूध और चीनी की आवश्यकता होगी. मखाना उन खाद्य सामग्रियों में शामिल है जिन्हें आप नवरात्रि व्रत के दौरान खा सकते हैं. इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले मखाने और काजू को एक पैन में थोड़ा घी डालकर रोस्ट कर लें. जितना जल्दी यह ठंडे हो जाएं उसमें से 3/4 मखाने और काजू के साथ थोड़ी इलाइची को ब्लेंडर में डालकर पीस लें. एक दूसरा गहरा पैन लें, इसमें 2 से 3 कप दूध लें डालकर उबलने दें. इसमें चीनी डालें, इसके बाद इसमें मखाने का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं. इसमें अब बाकी रोस्ट किए हुए मखाने और काजू डालें. इसे गाढ़ा होने तक लगातार चलाएं. कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से ​गार्निश करने के बाद आप चाहे तो खीर को गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं.

कब शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्र-(Shardiya Navratri 2025 Date)

पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार 22 सितंबर को देर रात 01 बजकर 23 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इसका समापन अगले दिन यानी 23 सितंबर को देर रात 02 बजकर 55 मिनट पर होगा. ऐसे में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)