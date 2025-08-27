विज्ञापन
किस विटामिन की कमी से पैरों में रहता है दर्द ?

Foot Ache/ Foot Numbness Cause: कई बार पैरों में दर्द की वजह हम थकान और ज्यादा चलने को समझते हैं. लेकिन तब क्या हो जब बिना किसी काम के भी आपके पैरों में तेज दर्द हो तो समझ जाइए की आपके शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी हो गई है. आइए जानते हैं इसका असल कारण क्या है.

Pairon me Dard Kyu Hota Hai: किस विटामिन की कमी से पैरों में होता है दर्द.

Vitamin Deficiency Can Cause Foot Ache: पैरों में दर्द होना एक ऐसी समस्या है जो अमूमन कई लोगों को होती है और इसका सामना उनको रोज करना पड़ता है. कई बार लोग इसकी वजह को थकान और ज्यादा चलने की वजह समझ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके पैरों में दर्द की वजह शरीर में किसी विटामिन की कमी भी हो सकती है. खासतौर पर कुछ ऐसे विटामिन्स की कमी से नसों और मांसपेशियों में समस्याएं हो जाती हैं, जिससे दर्द, झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है. आइए जानते हैं कौन-कौन से विटामिन्स की कमी से पैरों में दर्द हो सकता है और इसको दूर करने के उपाय.

किस विटामिन की कमी से पैरों में होता है दर्द ( Which Vitamin Can Cause Foot Ache/ Numbness on Foot)

विटामिन डी की कमी ( Vitamin D Deficiency)

विटामिन डी हमारी हड्डियों और हमारी शरीर और मांसपेशियों के लिए भी बेहद जरूरी है. इसकी कमी से हड्डियों में दर्द जैसी समस्या होती है. इसके अलावा, मांसपेशियों में भी कमजोरी और दर्द महसूस हो सकता है, जिससे चलने-फिरने में परेशानी होती है.

कैसे बढ़ाएं विटामिन D 

  • हर रोज कुछ समय धूप में जरूर बैठें. 
  • विटामिन डी युक्त फूड आइटम्स जैसे मछली, अंडे, मशरूम का सेवन करें. 
  • डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं. 

विटामिन बी12 की कमी ( Vitamin b12 Deficiency)

विटामिन B12 नसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इसकी कमी से नसों में सूजन और नुकसान हो सकता है, जिससे पैरों में दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन या कमजोरी जैसी समस्या हो जाती है.

कैसे बढ़ाएं विटामिन B12

  • मांस, मछली, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं.
  • कई दालों में भी विटामिन बी 12 पाया जाता है. 
  • सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर सकते हैं. 

विटामिन B1 की कमी

विटामिन बी 1 सिर्फ पैरों में दर्द का ही कारण नहीं होता है बल्कि इसकी वजह से नसों में भी समस्या हो सकती है.

कैसे बढ़ाएं विटामिन B1

  • साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज का सेवन करें.
  • जरूरत हो तो सप्लीमेंट्स लें.

दूसरे कारण जिन वजह से पैरों में दर्द हो सकता है.

  • मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी
  • गठिया (Arthritis)
  • नसों का दबाव (जैसे सायटिका)
  • डायबिटीज के कारण नसों का नुकसान
     

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

