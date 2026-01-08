मिनटों में कैसे छीलें 5 किलो मटर? ये रही सबसे कमाल की ट्रिक, आसानी से छिलके से अलग हो जाएगा हर एक दाना

Pea Peeling Trick: सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में हर जगह मटर दिखना शुरू हो जाती है. यह खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, साथ में सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी, के, बी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की कई बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी समस्या मटर के साथ यह रहती है इन्हें छीलने के लिए घंटे लग जाते हैं. साथ ही उंगलियों में भी दर्द होने लगता है. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप मटर का एक-एक दाना आसानी से छिलके से अलग कर सकते हैं.

1. गर्म पानी में उबालें मटर

अगर आपको मटर छीलने में परेशानी होती है और छिलके आसानी से नहीं खुलते, तो यह आसान तरीका आपके बहुत काम आ सकता है. इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़े बर्तन में 1 लीटर पानी उबालें. अब उबलते पानी में मटर डालें और बर्तन को ढक दें और करीब 2 मिनट बाद गैस बंद कर दें. इसके बाद मटर को पानी से निकाल लें. इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतें क्योंकि आपका हाथ भी जल सकता है. इस प्रोसेस से मटर के छिलके नरम हो जाएंगे जिससे छीलना बहुत आसान हो जाएगा.

गरम पानी से निकालने के बाद मटर को तुरंत बर्फ जैसे ठंडे पानी में डाल दें. इससे मटर का एक-एक दाना छिलके से अलग हो जाता है.

इस पूरे प्रोसेस के बाद बस आप हल्के हाथों से मटर की फलियों को दबाएं या फिर हल्का सा मरोड़ दें. ऐसा करते ही मटर दाने झट से बाहर निकल आएंगे. यह किचन हैक आप तब अपना सकते हैं जब आपको मिनटों में 5 किलो मटर छीलनी हो.

पानी में मटर डालने के बाद ज्यादा देर उबालें नहीं, इससे मटर आधी पक सकती है.

गर्म पानी के लिए बहुत देर मटर को छिलकों के साथ न छोड़ें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.